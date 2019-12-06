韓國瑜競總三階段人事調整　全面啟動反黑韓大作戰

▲總統候選人韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統大選剩下36天，國民黨總統候選人韓國瑜的競選辦公室6日公布新陣容，向來以創意點子聞名的前高雄觀光局長潘恒旭，接任韓國瑜競選辦公室創意總監；面對執政黨一波波抹黑攻勢，高雄新聞局長王淺秋已於6日上午請辭，改接任競選辦公室總發言人；韓國瑜競選辦公室顧問鄭照新回應砂石場議題，展現有條理的口才及穩健台風，這次擔任團隊發言人。

跟民進黨對手相較，在資源、人力比不上的情形下，韓國瑜陣營人士透露，最後階段本來就定調為「決戰40天」，選戰策略上改走以快打慢路線，不能以消耗戰的方式跟敵人對決，所以此波的人事調整其實按照規劃中的節奏來走，在對外的宣傳與發言系統上，準備全面啟動反黑韓大作戰。

▲王淺秋。（資料照／記者吳奕靖攝）

內情人士表示，韓市府與競選的成員異動，可以分成三個階段來看，第一是機要人員，這些人因為韓國瑜投入大選後，當然也得隨同離開；第二是一直受到對手攻擊的市府團隊，有些人不想被民進黨繼續修理或受不了羞辱，決定離開市府。

至於6日正式辭去新聞局長職務的王淺秋，與其他新加入並分擔競選總部發言工作的成員，則是因為他們本來都有階段性任務，在原本的高雄市府團隊工作完成告一段落，例如議會質詢、預算審查等，就可以正式轉戰總部，投入輔選工作，協助韓國瑜進行最後40天大決戰。

▲潘恒旭。（資料照／記者李唯甄攝）