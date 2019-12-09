人權日遊行僅80萬上街！現場大致和平　人民日報：香港市民厭倦暴力

▲香港「國際人權日遊行」8日舉行。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

國際人權日集會與遊行8日舉行，民陣宣佈共有80萬人上街，港警則稱最高峰有18.3萬人。陸官媒《人民日報》9日刊登評論表示，遊行大致和平有序，暴力破壞活動有所收斂，反映香港市民正用自己的言行表達對暴力的厭倦；只有少數暴徒仍偏離路線及破壞商舖，又在法院門外縱火，他們用遊行作盾牌，衝擊法律等香港核心價值。

人民日報指出，暴徒兇戾是因為覺得市民容易煽惑及好利用，他們說市民遊行是支持暴力；港鐵被燒而無法上班，他們說市民是參與罷工；城市因燃燒彈變得「二噁英」瀰漫，他們卻說是催淚煙之過；他們騙市民上街又讓市民「埋單」，讓青少年鋌而走險，自己卻在背後收割政治籌碼。

文章批評，「暴徒衝擊香港的核心價值及傳統優勢，要把面前的秩序和公理消解及重構，並與香港社會現存的體系開戰，將行政、立法、司法視為眼中釘，欲除之而後快。」

▲香港「國際人權日遊行」大致和平。（圖／路透）

文章最後表示，「和平理性表達訴求的市民應與暴徒區分開來，讓世人看到香港可貴的法治精神和自由傳統；社會苦暴力久矣、盼安寧久矣，市民放下偏見與執拗，拒絕內耗與撕裂，秉持建設性的態度化解問題與紛爭，讓暴力窒息湮滅。」

香港民陣8日發起「國際人權日」遊行，召集人岑子杰今（9）日上午在香港電台節目中表示，遊行人數與大家原先預估的有落差，但80萬人上街仍然算是非常多。他還稱，人數之所以不如預期，是因為警方在遊行前就不斷製造恐懼和緊張氣氛。

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