口罩女半路被捕！香港網民今號召「大三罷」　防暴警分散多區戒備

▲女子今早在尚德村被港警逮捕。（圖／翻攝自臉書「理大校園電台」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港民陣昨（8）日發起「國際人權日遊行」，有網民號召今（9）日進行「大三罷黎明行動」，從早上6時開始，於香港、九龍及新界多處地方，包括大埔、沙田、灣仔、屯門、荃灣、觀塘、深水埗、黃大仙、油尖旺及將軍澳等地，發動罷工、罷課及罷市。

據網路上顯示，「大三罷」行動從早上6時開始，網民號召阻塞全港多區交通。據悉，今早有警車駐守在灣仔近修頓球場附近，而防暴警則分成4至5人一組，駐守在港鐵站各出口巡邏；另外，也有消防車在附近戒備，不過仍未見有人聚集的情形。

劇理工大學校園電台報導，今早尚德村有數名身穿黑衣的人遭港警逮捕，其中一名被捕的女子隨後被帶至鏡頭攝錄不到的地方，消息在網路上曝光後，引起網友關注。此外，報導中也提到，有防暴警察、便衣警員及豬籠車持續在現場戒備。

▲港民昨日發起「國際人權日遊行」。（圖／路透）

另外，香港電台報導指出，早上7時半左右，在旺角彌敦道創興廣場外，有近20名防暴警員截查2名沒有帶口罩的女子，隨後便又立即放行。據悉，當時被截查的2人稱自己是大學生，只是路過，並沒有做任何事。

綜合港媒報導，將軍澳唐明街近尚德停車場在上午7點多左右有巴士被噴漆，也有幾名人士準備堵路。而大埔安祥路近大埔文娛中心，也有巴士被噴漆噴污車頭玻璃，隨後，警方在8點左右拘捕一名女子，兩案均暫列刑毀。目前，仍有10多名防暴警員在朗豪坊附近戒備，部分則在多個港鐵站內佈防。