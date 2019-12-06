打完2劑狂犬疫苗！9歲女童1年內視力「跌到0.08」…淚崩：我看不到黑板了

▲打完狂犬疫苗，9歲女童視力斷崖式下跌。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

家長如果發現孩子視力突然下降 ，及時帶去專業眼科就診， 很有可能找到原因並及時矯正。廣東省深圳市9歲女童1年裡視力突然斷崖式下降，從原來的標準視力到現在只有0.1左右。家長懷疑，造成孩子視力急速下降很有可能是狂犬疫苗。

據《看看新聞》報導，女童小李（化名）2017年和2018年的體檢報告顯示，雙眼視力一直很標準，屬於完全不需要戴眼鏡的狀態，但她今年7月份視力突然下降 ，右眼的視力甚至只有0.08，沒過多久左眼也出現了問題。

小李9月份又去醫院做了一次身體檢查，這次發現兩眼的視力都下降到0.1左右了。媽媽見到報告後嚇傻，急忙去諮詢醫生原因。對於，醫生表示，只有藥物的刺激或食物中毒，才會讓孩子的視力迅速下降。

▲診斷報告。（圖／翻攝自看看新聞）

對於醫生的話，媽媽回憶，女兒一整年沒有得病，也沒怎麼吃藥，就是打了2次狂犬疫苗，「第一次在2018年10月，第二次在2019年8月。」

那小李視力下降，是否和這有關呢？生產狂犬疫苗的廠家工作人員表示，此前沒有任何記錄顯示打完狂犬疫苗會影響視力，「因為目前還沒有醫生給小李確診，也沒有證據直接證明小李視力下降與狂犬疫苗有關聯。」





▲打狂犬疫苗的證明。（圖／翻攝自看看新聞）

給小李打疫苗的深圳人民醫院龍華分院表示，「疫苗並非醫院自購，而是從疾控中心領取，針對這件事，醫院之前也做了內部調查，並回饋給疾控中心。」目前，疾控中心和當地衛生健康部門都表示，還需要核實情況再給答覆。

現在，媽媽只希望有專家可以告訴她孩子的病因，治療好她的雙眼。她說，「孩子視力下降和狂犬疫苗是否有關，暫時還不好說，目前最重要的是相關部門可以儘快替孩子找出病因，希望能找到方法治療。」

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