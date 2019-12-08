遊行前查獲「真槍實彈」　港警狂警告：激進份子計劃用槍襲擊嫁禍

▲港警查獲手槍、子彈、匕首、長刀等危險物品。（圖／香港01授權使用，請勿任意轉載。）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方8日早晨破落一個激進組織，拘捕8男3女，查獲大批武器，包含槍械及百發子彈，港警還指出，有情報顯示，激進份子計劃在遊行中用槍械襲擊或嫁禍警務人員，傷及無辜市民，「呼籲遊行人員要留意自身安全。」

民陣8日下午發起「國際人權日遊行」，獲港警不反對通知書，港警也從6日起多次提醒反對暴力，希望遊行能夠和平進行，並警告，若有暴力及緊急事件發生，會提前結束遊行集會，果斷執法。

▼警方將證物袋上車輛。（圖／香港01授權使用，請勿任意轉載。）



8日一早，港警又發出公告，表示注意到網路上有人在煽動他人作出破壞社會秩序及暴力的行為，對此予以強烈譴責，呼籲市民注意自身安全，遇到任何混亂、違法或暴力事件，應立即離開現場，前往安全地方暫避。

8日中午，港警突然召開記者會，「有組織罪案及三合會調查科」高級警司李桂華指出，警方收到消息，有一批曾參與非法集結的人士計劃在遊行中使用武器襲擊警員，警方在今早逮補了8男3女，查獲一把9mm半自動手槍、子彈共105發，還有匕首、長刀、炮竹、胡椒噴霧等危險物品。

李桂華透露，根據情報，懷疑激進組織計劃在今天集會遊行中，使用槍械製造混亂，包括涉及警員，或者嫁禍警員傷害路人。

▼高級警司李桂華說明案情。（圖／香港警察）



遊行3點出發後，港警也再度發出公告，「有情報顯示，激進分子計劃於遊行時用槍械襲擊或嫁禍警務人員，傷及無辜市民。警方現正呼籲，遊行人士以和平方式進行示威，並留意自身安全，如發現可疑物品，應立即離開，在安全地方暫避，並通知在場糾察或報警。」

港警並強調，呼籲主辦機構（民陣）以公眾安全為本，與警方保持緊密聯絡，配合警方按現場情況作出適當安排。

▼國際人權日遊行3點出發。（圖／路透社）

