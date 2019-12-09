「早餐店辣娘」七夕床戰鮮肉乾弟3回合　一句話激誘幫殺夫奪千萬保金

圖、文／鏡週刊

2011年，宜蘭市女子黃郁玲，教唆小她11歲的情夫黃乃文，殺害親夫李建穎，七夕那天，兩人做愛3次後，她刻意激怒對方：「我老公說你是臭蕃仔」，小情郎憤而動手，雖然警方迅速逮捕凶嫌黃乃文、潘家榮，可是僅憑凶嫌自白，難以將黃女繩之以法，為此，檢警祕囑李家二老隱忍，暗中蒐證，並一一拆穿其謊言，儘管黃郁玲到全案定讞，始終否認涉案，但最後還是被判無期徒刑。

▲黃乃文用裝釣具的塑膠套勒住李建穎的脖子，共犯潘家榮則持椅子攻擊。（圖／鏡週刊提供，下同）

在宜蘭市開早餐店的人妻黃郁玲（當年30歲），為了謀奪公公贈與小倆口的透天厝與千萬保險金，不惜教唆小她11歲的「小狼狗」行凶。時任宜蘭分局偵查隊長的邱學銘指出，案發之後，警方查訪鄰居，發現入夜後，只有黃郁玲的乾弟弟黃乃文（當年19歲）與同學潘家榮進入命案現場的早餐店，但黃、潘兩人供詞兜不攏。

警方先突破潘嫌心防，他坦承黃乃文以80萬元代價，找他一起「教訓」李建穎，他並不知道黃想置對方於死地，辦案人員逮捕服役中的黃嫌，黃嫌供稱，因為「乾姐姐」一直要他殺了李建穎，奪得房產與保險金，兩人可以雙宿雙飛，獲得真正的自由。

七夕夜，這對乾姐弟在李建穎床上做愛三回合，黃男決定下手，當晚李建穎下班回家，他先質問李，為何要罵他「蕃仔」？接著不說分由衝過去拳打腳踢，沒想到大他13歲的李建穎居然佔上風，這時，潘家榮加入戰局，拿起椅子毆打李，二打一，李建穎很快被制伏，接著黃乃文拿起裝釣竿的長條型塑膠套子，當成繩索勒住李建穎，活活將他絞死。

黃郁玲始終淡定的否認教唆殺人，而僅憑自白也無法將黃女繩之以法，經過一番鬥智，檢警一一拆解黃郁玲謊言，並在測謊之後將她收押，但直到全案定讞，她都沒有承認教唆殺夫，反把一切推給小男友。

判決書中，法官痛批女對夫不忠、心狠手辣，惡性重大，而且犯案後卸責毫無悔意，但考量她對兒子還念念不忘，未泯滅人性，判處無期徒刑定讞；至於黃乃文，因為是現役軍人，軍事法庭很快判處無期徒刑，而潘家榮因為符合自首要件，加上事先並不知道黃乃文想置李建穎於死地，以為只是教訓他，所以判徒刑12年。



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