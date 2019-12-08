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桃園「想演就演戲劇節」　資源到位2019持續演出爆場

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▲桃園「想演就演戲劇節」演出爆場

▲桃園「想演就演戲劇節」2019持續演出「秘密」。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

想演就演，感恩有您，今年持續演出！「想演就演戲劇節」由桃園在地獨立劇團－犀牛劇團原創，10年來，堅持每年一演，因經費不足，原擬在今年悄悄落幕不再續辦，經市府青年局及圓夢愛心關懷協會等7個民間團體，提供資源，8日在大溪多目標體育館舉辦「2019第十一屆想演就演戲劇節」，出現爆場。

▲桃園「想演就演戲劇節」演出爆場

▲想演就演，感恩有您，今年持續演出！（圖／青年局提供）

「2019第十一屆想演就演戲劇節」，由青年局與桃園在地獨立劇團－犀牛劇團合作，攜手7組高校戲劇社團及表藝科系師生以「秘密」的創意主題，在大溪多目標體育館-展演廳舉辦。故事題材取自青年族群有感話題，包括Youtuber網紅現象、青少年成長課題、甚至觸及政經時勢的觀察，主題涵蓋面相廣泛且活潑，藉由「秘密電話亭」的舞台意象，串起四部精彩短篇戲劇。

▲桃園「想演就演戲劇節」演出爆場

▲「秘密電話亭」串起四部精彩短篇戲劇。（圖／青年局提供）

青年局表示，想演就演戲劇節受限於經費不足，預計在今年悄悄落幕不再續辦，讓戲劇節永遠停留在十週年的圓滿時刻，經該局在瞭解戲劇青年的堅持與其中故事之後，主動聯繫劇團、關切需求與想法，並給予適當的資源，希望讓桃園少見的青年戲劇節得以延續。

▲桃園「想演就演戲劇節」演出爆場

8日的公演早在今年六月即啟動，從演員徵選、排練、劇本發想到編寫，皆由犀牛劇團帶領各校學生演員進行，長達半年的籌備長跑，劇組凝聚深厚向心力，尤其最後宣傳階段，7校戲劇社勤跑校園班級，開放的300席觀眾名額，早已供不應求，迴響熱烈，創下「青年做戲」新高度，不論規模與質量，皆有不凡表現。

「2019第十一屆想演就演戲劇節」演出學校有：大溪高中搖擺青春綜藝社、大溪高中溪溪lemon大傳社、大園高中歐買尬戲劇社、中大壢中星坊話劇社、中壢家商戲胞壢子戲劇社、內壢高中御風戲劇社、平鎮高中未來戲劇社、啟英高中表演藝術科、啟英高中電影電視科；贊助單位有：桃園青年體驗學習園區、桃園市圓夢愛心關懷協會、桃園市中路交流協會、桃園市中興國民中學校友會、桃園區龍鳳里里長黃進仕、石門報恩宮山財神、大溪蓮座山觀音寺。

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