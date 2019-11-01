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「9000間按摩店賣春」華人赴美性交易　她公民夢碎跳樓輕生

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▲按摩（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多華人前往美國找工作，卻在按摩店遭到性剝削。（圖／示意圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

美國紐約皇后區法拉盛（Flushing）以多元文化聞名，然而在無數張華裔面孔下，卻也藏著性交易的悲歌。有學者表示，有一條地下管道專門把亞洲人偷渡到美國各地，他們原本預期展開更美好的生活，或是為了幫家人還債而來到異鄉，回過神時才發現自己在按摩店提供性服務。

賓州媒體The Morning Call本月報導，佛州與賓州距離約1000英里，然而兩個州針對有關按摩院被當成妓院經營的刑事案件中，共通點都提及到了法拉盛；檢方形容這裡是美國性交易的中心點。

根據美國人口販運熱線背後的非營利組織「北極星」（Polaris），賣春與人口買賣經常連結在一起，全美各地約9000家按摩店的非法營收每年可以來到25億美元。

有幾件案子特別受到大眾關注，其中新英格蘭愛國者隊老闆克瑞夫特（Robert Kraft）2月被指控在按摩店召妓。檢方稱，影片證據可見克瑞夫特1月連續多日在「亞洲蘭花日間水療」（Orchids of Asia Day Spa）買春。

調查人員表示，很多在該家涉事按摩店工作的女性來自中國，經由法拉盛的人口販運網路，她們進而被迫提供性服務。今年8月，佛州聯邦檢察官指控41歲的威廉姆斯（David C. Williams），利用無證婦女與未成年少女進行性行為；聯邦調查局（FBI ）在法庭文件聲稱，許多人從中國飛往紐約，先到達法拉盛，接著被送到威廉姆斯的公司。

▲▼法拉盛（Flushing）華裔眾多。（圖／達志影像／美聯社）

▲法拉盛華裔眾多。（圖／達志影像／美聯社）

佛州彭薩科拉（Pensacola）地方法官坎農（Hope T. Cannon）上月拒絕一項請求，那就是讓威廉姆斯在受審前能先離開監獄，由於他有前往中國、宏都拉斯與越南的經驗，恐怕會逃離美國，且還有可能繼續從事人口販運。

針對法拉盛與人口販運的關係，紐約奧伯尼（Albany）州立大學人口販運教授麥卡蒂（Dennis McCarty）並不驚訝，過去數十年有條「地下通道」把許多亞洲人送往美國各州，「他們從包含中國的亞洲來到美國，有各種不同的情形，有些人甚至被自己的家人強行賣掉。」

麥卡蒂說明，這些人來到美國本來是為了還債，或是期望更優渥的生活，結果卻被迫在按摩店賣春，而法拉盛的人蛇集團經常拿走工人的護照，等到受害者前往工作地點就會被隔離，「很多人不會說英文，有語言障礙，家人也可能受到威脅，這些因素使得起訴變得非常困難。」

《紐約時報》今年在一篇報導指出，人口販運的受害者除了來自中國，還包括韓國、泰國與東歐，文中也提及法拉盛與非法妓院的關係。

來自中國的38歲女子宋揚是其中一個例子，她2017年跳樓輕生，當時警察來到她的房門口，準備以賣淫罪名逮捕她。《紐時》指出，她生前抵達法拉盛的按摩店工作，小名是西西，夢想成為美國公民，然而，這個希望永遠都不會再有實現的一天。

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