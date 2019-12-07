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鄭文傑在台疑被跟蹤　陸委會：有依需求進行維安

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▲鄭文傑曾先後在台灣與英國求學。（圖／鄭文傑臉書)

▲鄭文傑曾在台灣大學就讀。（圖／鄭文傑臉書)

記者蔡紹堅／台北報導

媒體報導，曾在深圳被拘留15天的英國駐香港總領事館前僱員鄭文傑8月底曾來台停留3個月，期間疑似受到跟監。陸委會7日表示，自從鄭文傑表達擔心在台灣的安全後，相關單位已依需求進行維安，確保在台期間的安全。

根據《自由時報》報導，鄭文傑8月入境深圳被拘留15天，被釋放後6天前往台灣，待了3個月，於11月29日離台，目前人在英國，他還指出，在台灣的期間，曾遭到一名男子跟蹤，該男還在數小時內換了多套服裝。

對此，陸委會7日表示，政府向來十分重視來臺旅客的人身安全。自鄭文傑表達擔心個人在台安全後，相關單位已依其需求進行維安，確保其在台期間的安全。

鄭文傑8月8日入境廣東深圳，出席當日來回的商務會議，但在回程期間失聯。深圳羅湖警方22日公告，鄭文傑因嫖娼被警方處以行政拘留15日的處罰，而未通報鄭的家人，是鄭本人提出的請求。

BBC於11月20日播出鄭文傑受訪的影片，鄭文傑表示，自己在深圳拘留期間被刑求，並被要求錄下兩段認罪視頻，一段有關「背叛祖國」，一段有關「嫖娼」。

陸媒11月21日公布兩段影片，一段是鄭文傑出入深圳某會所，一段則是與警方的對話。在警方詢問鄭文傑為何不通知家人時，鄭文傑表示，「不好意思告訴家裡人知道這件事。」「沒臉去見女朋友、家裡人。」

▼陸媒公布鄭文傑出入會所、與警方對話影片。

▲人民日報公開鄭文傑出入「嫖妓場所」影片。（圖／翻攝自人民日報影片）

▲人民日報公開鄭文傑出入「嫖妓場所」影片。（圖／翻攝自人民日報影片）

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