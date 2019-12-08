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快訊／「網軍案」疑點重重！韓國瑜：楊蕙如應出面做污點證人

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▲▼韓國瑜新北行程，出席原住民後援會暨全國黨代表後援會，會後聯訪。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜新出席原住民後援會暨全國黨代表後援會。（圖／記者張榮恩攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對行政院前院長游錫堃的ptt帳號被發現在卡神楊蕙如的帳號名單中，國民黨總統候人韓國瑜8日表示，這整起案件疑點重重，他呼籲楊蕙如應出面做污點證人。

針對Ptt站方10月移除一批與「卡神」楊蕙如及其使用之「idcc」有所關聯的帳號，網友發現游錫堃曾用的帳號也在這份移除名單中。對此，韓國瑜表示，針對整起網軍事件，首先「卡神」楊蕙如跟民進黨高層有金流往來是值得注意的；第二，楊蕙如應勇敢的出來做污點證人，人民覺得對這個事件感到疑點重重，為何民進黨急著切割。最後，楊蕙如的人身安全是否有無疑慮，外界也應該關注。

韓國瑜也質疑，民進黨用納稅人的錢養網軍，誰養楊蕙如？再次呼籲楊蕙如勇敢的出來做污點證人，年輕人犯錯還有機會學習。

另外，針對這次大選的電視辯論會將由三立電視台舉辦，韓國瑜表示，過去慣例都是由公視舉辦，讓國人同胞了解總統候選人的理念，但總統蔡英文這次卻只選定三立電視台，為何要打破傳統？用意為何？應說明清楚。

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