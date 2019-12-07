台灣景觀大獎！　基隆市獲公園綠地開放公共空間類優質獎

▲ 基隆市獲公園綠地公共開放空間類優質獎、環境規劃設計類佳作。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「2019第七屆台灣景觀大獎」獲獎名單6日出爐，「基隆市成功國小西側29號橋下環境美化與空間整建工程」，榮獲公園綠地公共開放空間類優質獎、「基隆市望海巷灣串聯計畫」環境規劃設計類佳作。市長林右昌聞訊後，為之振奮，肯定同仁辛勤努力與用心。

景觀大獎徵選作品，分公園綠地或開放空間、風景遊憩、社區營造或地方創生、住宅居住、環境設施、特殊主題及環境規劃設計七大類，由景觀領域專家學者，採兩階段方式審查評獎。

請繼續往下閱讀...

▲ 推動以校園為核心、蘊含城市改造意義「基隆市成功國小西側29號橋下環境美化與空間整建工程」。

其中，推動以校園為核心、蘊含城市改造意義「基隆市成功國小西側29號橋下環境美化與空間整建工程」，在公園綠地公共開放空間類，11件複選入圍名單中，和「新營鐵道地景公園一期工程」、「大漢溪山豬湖生態親水園區工程」、「國立臺灣科學教育館戶外景觀改造」同獲優質獎。

另外，「基隆市望海巷灣串聯計畫」，則在環境規劃設計類10件複選入圍名單，和「桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程」、「臺北市公園綠地系統策略規劃」、「生態社子島景觀總體規劃」、「新竹市步行城市-東門城環境改善工程」、「青草湖周邊景觀改善(含明湖公園及柴橋社區日照中心)」，榮獲佳作肯定。

這項獎項，由中華民國景觀學會主辦，協助推廣台灣優良景觀作品，期許景觀專業與國際接軌，提升各界重視景觀品質，並對景觀師與景觀專業有深入的認識，表揚傑出作品對社會貢獻。活動將於12月28日在台北市西本願寺樹心會館舉行頒獎典禮。此外，東岸廣場E-square獲2019台灣建築獎，也在12月14日於南港展覽館頒獎。

「時間對我們來說完全沒用！」