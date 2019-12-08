終身學習大展身手！台東終身學習成果嘉年華熱鬧登場

▲終身學習．健康樂活成果嘉年華在南京路廣場熱鬧登場。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東終身學習．健康樂活成果嘉年華7日在南京路廣場熱鬧登場，活動提供多元化終身學習資源與資訊以及發表相關活動成果，透過動態展演、靜態展示、學習體驗等多元方式，讓更多民眾瞭解終身學習的資源和管道，提升民眾學習風氣與學習的樂趣。

▲新住民學習中心越舞演出、社區多功能學習中心多肉植物組盆展示。

縣長饒慶鈴表示：「我們也希望藉由嘉年華活動，讓各終身學習單位相互觀摩與學習，增強學習能量，激盪出更優質的終身學習課程，以更活潑、有趣的方式提升民眾學習力。」

▲▼有動態展演、靜態展示及學習體驗，各個終身學習單位在現場大展身手。

教育處表示，活動內容豐富多元，分別有動態展演、靜態展示及學習體驗，各個終身學習單位大展身手，呈現多樣化的學習成果，如社區大學金工創作體驗、新住民學習中心越舞演出、社區多功能學習中心多肉植物組盆展示、樂齡學習中心阿美族彩虹球及小米串編織等等，豐富了健康樂活的學習內涵。

終身學習的意義在於學習是終身的歷程，以非正式、非正規教育為主、不分年齡、性別、職業與地位，不受時空的限制，人人享有普遍的學習機會，且不斷的進行學習活動，才能適應社會的需要。台東縣終身學習資源豐富，如社區大學、樂齡大學、部落大學、社區多功能學習中心、新住民學習中心、樂齡學習中心、長青學苑等等，提供多元豐富的學習課程，鼓勵從小學到老，把終身學習成為生活習慣。

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