歲末有愛北區社造成果嘉年華　15日小北夜市登場

▲「第13屆歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會」，將在台南市小北新成功夜市登場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由俊逸慈善基金會主辦，台南市北區區公所、俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲廣播、南善武農社區等單位合辦的「第13屆歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會」，12月15日上午10時至下午4時在台南市小北新成功夜市登場，推出80個吃喝玩樂攤位，展現非營利組織及社區營造的多元風貌。

舞台區29個不間斷的精彩表演節目，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心；並首度連結陸爸爸說演故事劇場，及文化創意部落工作室「性別暴力與性侵害預防計畫」，舉辦免費親子活動「來夜市聽故事」，希望能夠增近親子關係，預防家庭暴力事件的發生；更規劃多項闖關遊戲、打卡換獎品的任務等您來挑戰，期待民眾蒞臨小北夜市吃喝玩樂、拿禮物外，更能做公益。

俊逸基金會集結府城的非營利機構，免費提供現場設攤，在歲末透過園遊會型式，讓更多民眾能夠認識公益團體的多元面貌，並透過舞台區不間斷的精彩表演節目，陪同非營利機構歲末寒冬拚愛心。而北區區公所在市府文化局的指導下，活動當天邀集了樹谷基金會，及大港國小產官學跨域合作，展示「食農教育」成果，與成大USR計畫團隊合作推出「鎮北好神文創桌遊」，與台南郵局合作開發「百年將團什家將臉譜個人化郵票」，並設計活動當日限定郵戳，均突破以往社造的模式，跨域整合不同的人才，以創新多元的策略推廣北區的在地特色，邀請民眾一同來參與。

俊逸慈善基金會董事長李明威表示，自2007年起每年於歲末之際辦理嘉年華會廣邀府城的非營利機構，免費提供現場設攤，除了多年來持續支持本活動的社福團體之外，台南市澎湖同鄉會特別加碼贊助交通費用，當天接送偏鄉擁有特色才藝學童到活動會場展演學習成果，鼓勵學童從小培養參與公益活動的觀念。

本次在南善武農社區的號召下，再度結合復古車車友共同響應公益行動，活動當天車友們將駕駛古董愛車到現場參與展示，更加碼展出早期農村時代懷舊街景、規劃古式攤販義賣活動，並將義賣所得全數捐出，邀請大家相約來賞車做公益。

另有14家網路美食品牌參與設攤，包括:mori mori 烘焙工坊、幸福味烘焙屋、SomeMemories午時回憶手作坊、Monster怪獸古巴三明治、旅人手作熱壓吐司、Lovi's巷弄手工雪糕鋪、李好熟食、花路蛋糕、G.burger餐車、烘貝拉麵包坊、珍品蔬食壽司、黑露露cafe、嘰嘰喳喳脆皮雞蛋糕、趁鱻素食丼飯等，當日將提供打卡按讚送現場攤位好禮的活動。

北區區長李皇興表示，感謝俊逸基金會一同合辦此次活動，鼓勵大家12月15日週日到小北新成功夜市同樂，並和在地社區及公益團體交流，同時北區區公所也準備了挑戰闖關換獎品的賓果活動，獎品豐富實用，適合大小朋友全家來玩。值得留意的是，12月15日上午9時50分開始，於區公所服務台攤位將發放挑戰卡，發完為止，敬請把握。