廈門台協動員返鄉投票　喊「台灣安全，人民有錢」

▲看板內容 。（圖／讀者提供，下同）

記者蔡儀潔／深圳報導

隨著2020總統大選臨近，大陸不少台商也「動起來」準備返鄉投票。廈門台商協會昨（7）日就發起了「尋夢中華，我的未來」歡樂活動，動員在廈台人回去投票。根據現場照片可以看到，場外的大看板寫著「藍天再現、台灣up」的標語，值得注意的是，上面還寫著國民黨候選人韓國瑜的口號，即「台灣安全，人民有錢」。

▲活動現場 。

根據邀請函內容，昨日的活動由廈門市台商投資企業協會、廈門市協助台胞返台投票服務中心主辦，邀請了所有的台商台胞及家屬到場參加，地點則位於廈門靈玲國際馬戲大劇院。出席人士包括國民黨中常委、立委不分區候選人李德維，以及國民黨前組發會主委、現任智庫副執行長李哲華、廈門台協會長吳家瑩等人。

吳家瑩在活動上呼籲，在廈門的台人明年一月要積極返鄉投票，每個人手中神聖的一票將決定台灣的未來，把票投給有利兩岸和平的政黨，投給能為台灣拼經濟、贏未來的政黨。

吳家瑩早前也就春節包機風波表示，距離2020年春節越來越近，台當局應當盡快啟動商談包機有關細節，促成延長2020年春節加班機成行，惠及大陸廣大台商台胞，「我們要行使自己的民主權利，更要回家與一家老小團圓過年。」