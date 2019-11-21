「台當局炒作春節包機」　廈門台協：不要枉顧台胞民主權利

▲民航局否認否決兩岸春節加班機。（圖／記者陳凱力攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

陸媒日前報導「台灣拒絕延長2020春節加班機期間」，不過陸委會澄清與事實不符，並稱「按過去慣例均能滿足國人返鄉需求。」對此，廈門市台商協會會長吳家瑩今（21）日表示，「希望台當局正視台商台胞的合理訴求，不要枉顧台商台胞利益和民主權利，不要為一已之私與民意背道而馳，更不要假借其他理由擱置包機事宜避而不談。」

吳春瑩指出，春節兩岸包機作為一個慣例，自2005年開行春節包機以來，給台商台胞往來台灣與大陸之間提供了極大的便利，極大緩解大陸台商春節返鄉一票難求、輾轉周折的困難，受到台商台胞的歡迎。

她表示，今年春節期間適逢台灣選舉，台商台胞提出適當延長2020年春節加班機以便返台行使投票權利乃是合理之訴求，據報導卻遭台灣當局明確拒絕，實在令人匪夷所思。

吳春瑩說，縱觀民進黨蔡當局上台執政這幾年，就肆意炒作春節包機，此前以M503航線為由，後又以運力滿足為由等等無休止的炒作，今又拒絕延長2020年春節包機的合理訴求，「台當局恐已是黔驢技窮了，運用這樣的雕蟲小技妄圖阻止台商行使自己的民主權利，最後將是搬起石頭砸自己的腳。」

▲春節加班機依慣例為節前2周執行。（圖／記者蔡紹堅攝）

吳春瑩表示，「我們希望台當局正視台商台胞的合理訴求，不要枉顧台商台胞利益和民主權利，不要為一已之私與民意背道而馳，更不要假借其他理由擱置包機事宜避而不談。」

她接著指出，距離2020年春節越來越近，台當局應當盡快啓動商談包機有關細節，促成延長2020年春節加班機成行，惠及大陸廣大台商台胞，「我們要行使自己的民主權利，更要回家與一家老小團圓過年。」