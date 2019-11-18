台大生發信募款社團、基金會霧煞煞　學生會：籌錢租車助同學返鄉投票

▲去年底學生發起返鄉列車，讓學生們回家投票。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

總統立委選舉倒數53天，台大學生會將和台灣師範大學、台灣科技大學共同發起「抱著咱的夢，來轉－2020台大台師大台科大返鄉投票列車」計畫。近來不少民間團體都收到此訊息，希望各界慷慨贊助，協助學生們能順利回家投票，卻引起單位質疑信件真實性。

根據讀者提供的信件內容，是由台大學生會福利部發出，內文提到2020年1月10日是學期結束，隔日也將舉辦第15任總統、副總統與第10屆立法委員選舉。不論是近幾年社會的動盪或國際關係的變化，都讓學生會相信，這場選舉佇立在台灣民主發展的十字路口，將決定我們腳下的土地往何處走等字眼。

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▲民間團體收到學生會募資信件。（圖／讀者提供）點圖可放大



信件最後提到希望各界一同加入這項專案，慷慨贊助將協助學生更順利返鄉投票，鼓勵台灣學生參與政治行動。同時每贊助500元，將獲得集結系列宣傳圖文的「民主運動故事集」一本，作為感謝與紀念。

其實為鼓勵學生返鄉投票，過去幾年不少學校學生會也都會自主發起專車接送。以去年底九合一選舉為例，台大、清大等50所大專院校學生會就發起返鄉列車，60條路線，讓2500學生回家投票。

▲學生返鄉專車。（圖／記者崔至雲攝）



不過實際詢問台大學生會此事，會長凃峻清表示，還有一些事情、細節還沒確定，且正在安排，所以對於要如何募資？預計募資多少？都還沒辦法正式透露，預計最快這週會對外公布，最慢下週。台師大學生會則說，還沒決定要怎麼對外說明，至於預計什麼時後公開還不確定。