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張善政為黨籍立委參選人站台　抨擊民進黨在立院沒做好事

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▲國民黨提名副總參選人張善政與立委參選人吳志揚以球棒打擊象徵網軍氣球。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨提名副總參選人張善政與立委參選人吳志揚以球棒打擊象徵網軍氣球。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨提名副總統參選人張善政、副主席郝龍斌、前新北市長朱立倫與新北市長侯友宜等人7日先後為黨籍提名立委參選人站台助選，張善政表示，民進黨在立法院通過「一例一休」等一大堆壞事，卻沒有做過一件好事；朱立倫則呼籲桃園鄉親團結，讓國民黨提名總統與立委參選人順利當選，讓民進黨政府下架。

▲國民黨提名副總參選人張善政(右前三)、郝龍斌(左前四)等人為立委參選人吳志揚助選，並高呼凍蒜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨提名副總參選人張善政(右前三)、郝龍斌(左前四)等人為立委參選人吳志揚助選，並高呼凍蒜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

距離2020總統大選與立委選舉投票日只剩34天，國民黨提名副總統參選人張善政、國民黨副主席郝龍斌7日為黨籍立委提名參選人吳志揚站台助選，張善政推崇吳志揚在立法院是表現最好的立法委員，也是總統參選人韓國瑜的體育政策顧問，吳志揚建議，是韓國瑜當選後於明年成立體育部，並在4年內提高預算，加上運動彩券基金，總預算可達300億元，是現在體育署100億元的3倍多，吳志揚在桃園縣長任內推動桃園升格為直轄市，是能為國家做事的好人才。

▲前新北市長朱立倫為立委參選人魯明哲助選，並高呼凍蒜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲前新北市長朱立倫為立委參選人魯明哲助選，並高呼凍蒜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政也批評民進黨過去3年多，民進黨在立法院沒有做什麼好事情，卻做了一大堆壞事如一例一休、能源政策等搞得亂七八糟、沒收公投，沒有一件好事情，所以一定要讓蔡英文下架、民進黨政府下架。

▲前新北市長朱立倫為立委參選人呂玉玲站台助選，比出「讚」手勢祝福高票當選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲前新北市長朱立倫為立委參選人呂玉玲站台助選，比出「讚」手勢祝福高票當選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

前新北市長朱立倫也為黨籍立委參選人魯明哲、呂玉玲與萬美玲等人站台助選，朱立倫盛讚國民黨籍三位立委參選人在任內表現有目共睹，更是桃園各地不可多得人才，最近不論是網軍、泰簽等問題處理都讓國人大失所望，所以明年1月11日桃園鄉親一定要大團結，支持國民黨提名總統、立委參選人高票當選，政黨票也要集中投給國民黨，讓蔡政府下架、民進黨下架。

►「即日起，我退出老化黨。」

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