《炮仔聲》演惡女觀眾超愛看！她戲外遭爆劈腿「當小三扶正」…怒告求償千萬

▲陳曉菁在《炮仔聲》飾演惡女蔡韻如，觀眾看得過癮，卻有周刊於2016年間，報導她劈腿、當小三被扶正，彷彿戲戲裡的劇情被套到現實，讓她氣得提告求償1000萬 。（圖／三立提供／翻攝自Facebook／陳小菁）

記者羅志華／台北報導

演員陳曉菁因飾演《炮仔聲》惡女角色「蔡韻如」，讓知名度大開，但扯到戲外可就不好說了…。有周刊於2016年間，報導陳曉菁劈腿公公林家2、3兒子，當了已婚3兒子小三5年才「扶正」，讓陳曉菁氣得提告周刊、報導記者，及爆料的鐘男。刑事部分，法院依誹謗罪，各判記者及鐘男拘役50天，2審維持原判；北院民事12月4日開庭，鐘男及記者主張，陳曉菁已與周刊和解，他們的責任應予減免，但陳曉菁律師認為2人要為行為負責，向他們求償1000萬元，並刊登道歉啟事，本案將於12月25日宣判。

陳曉菁委任律師主張，陳曉菁與媒體公司和解，卻沒有跟報導記者及鐘男簽和解書，就是為了要追溯2人的責任，至於周刊以刊登「形象廣告」補償陳曉菁，與要求鐘男和記者刊登的「道歉啟事」並不衝突；律師表示，陳曉菁在刑事審理時，只要他們認罪就願意和解，但2人直到2審仍堅不認罪，現在更不可能與他們和解。

但鐘男喊冤，認為他向周刊陳述的內容，都是從陳曉菁公公那聽來的，只是他沒辦法在法庭提出證據，且他目前經濟狀況不好，連先前刑事的罰金都是跟親戚借來的，1000萬的求償實在無法負擔，他原本也不想揭露這種醜事，只是剛好記者找上他，才會受訪。

陳曉菁委任律師表示，陳曉菁身為藝人，最在意的就是名譽，本次訴訟就是要鐘男及記者，為不實報導刊登道歉啟事，1000萬元只是「象徵性」的求償，將尊重法院判決。本案將於12月25日宣判。

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