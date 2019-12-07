國民黨批外交部動用警察擋立委：有史以來最會溝通的政府？

▲國民黨團召開「外交部新東廠 聯手警方抹黑立委」記者會。（圖／翻攝自國民黨立法院黨團臉書影片）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委及議員6日前往外交部針對「網軍案」抗議，稱要「聲援外交部」，現場狀況混亂，有藍委掛彩送醫，但藍委陳宜民也推了女警，引發爭議。針對兩名女藍委受傷，國民黨7日表達嚴厲譴責，並強調行政部門接受國會監督是民主原則，居然會有行政部會動用警察阻擾立法委員進入的情事，難道民進黨執政下的台灣已經變成警察國家？

蔡英文執政後宣稱「我的政府有史以來最會溝通」，國民黨表示，外交部的作為已經狠狠打臉蔡英文，如果蔡英文政府連代表民意的立法委員都不願意溝通，將「非我族類」的民意聲音拒於門外，如何期待傲慢的蔡政府官員願意與百姓溝通？國民黨強調，外交部可以動用警察阻擾民意的聲音，但相信一定擋不住民意的反撲。

國民黨強調，外交部傲慢無理的行徑在民主國家實屬罕見。過程中，造成兩位女性立法委員受傷就醫，外交部居然視若無睹，毫無悔意，甚至惡意散佈當場有立法委員推擠女警的假訊息，意圖轉移焦點，掩飾外交部顢頇迂腐的作為，國民黨要求警政署拿出確實證據，否則誣告立委、掩護外交部的共犯作為，只是讓警察的威信掃地，徒增台灣人民對警察的不信任。

「外交部的離譜行徑，嚴重傷害台灣的民主成就」，國民黨嚴正要求蔡英文與行政院長蘇貞昌應該出面道歉，外交部長吳釗燮應該下台負責。若持續縱容政府官員忽視民意、仗勢欺人，相信人民的眼睛是雪亮的，人民勢必無法忍受，明年大選一起下架民進黨。

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