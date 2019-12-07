靠「玩拼圖」練出化學家技能　諾貝爾得主鼓勵青年：跳出既有模式、不畏錯誤

▲科技部GASE在台灣大學舉辦四季講堂《我的斯德哥爾摩之路》。（圖／科技不提供）

記者崔至雲／台北報導

科技部全球事務與科學發展中心(MOST Center for Global Affairs and Science Engagement, GASE)在台灣大學校總區綜合教學館，舉辦「四季講堂-冬季場」，邀請2016年諾貝爾化學獎得主、美國西北大學教授Stoddart主講《我的斯德哥爾摩之路》，向青年朋友講述成長經歷、學術成就，與在場觀眾進行交流及成功經驗分享。

Stoddart回憶童年時光，在英國蘇格蘭一處沒有現代設施的偏遠農莊渡過，食物、衣物和石油瓦斯都必須配給，沒有電力設備，直到18歲的時候才有了電。為了讓自己有事情可忙，他玩拼圖，因此訓練出了化學家所需要的技能，辨認形狀以及觀察它們如何被連接在一起。

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▲科技部長陳良基。（圖／科技不提供）

此後，Stoddart陸續前往愛丁堡、加拿大求學，1970年起，先後在英國雪菲爾大學、伯明翰大学、美國加州大學洛杉磯分校、西北大學任教，從事科學研究，開發了世界上最小的機器，在分子識別和自我組裝方面具傑出開創性的成就，獲諾貝爾獎殊榮。

同樣出身農家的科技部長陳良基也親臨現場，對於主講人的奮鬥歷程特別有感。陳良基15歲北上就讀建國中學前，都須下田幫忙農事，從過去農耕的經驗，他認為，科技產業就如同種田一樣，政府負責打造環境沃土，孵育人才的種子伸出幼芽，要順應生態系統、掌握時機。





▲科技部GASE四季講堂邀請2016年諾貝爾化學獎得主Stoddart主講《我的斯德哥爾摩之路》。（圖／科技不提供）

陳良基指出，如果從諾貝爾獎得主分析，多數的發明與發現是在他們25到37歲之間完成；而基礎科學有突破才能有後續，因此深耕基礎科學和年輕學者養成是科技部的施政策重點。近年來，科技部陸續推動「愛因斯坦計畫」、「哥倫布計畫」，並爭取擴增基礎科研預算，即是為年輕科學家提供養份，建構完善科研環境，具備競逐國際舞台的實力。

GASE四季講堂系列為促進國內學術界與產業界於科研領域上的國際視野，邀請諾貝爾獎、圖靈獎、Kluge Prize、Kyoto Prize、唐獎等獎項得主進行專題演講。本場講座出席狀況踴躍，超過700多位大學師生及高中生到場聽講，親炙大師風采。Stoddart教授鼓勵年輕學子，跳出既有的思考模式，不要畏懼錯誤，勇於嘗試新領域。