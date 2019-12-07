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台南舞廳槍擊案凶嫌落網　南警緝捕畫面曝光

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▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區台南大舞廳槍擊案的涉案兇嫌46歲陳姓男子，經市警四分局連日查緝，12月6日下午在高雄美濃一處旅館內將陳男及其女友一併逮捕到案，警方攻堅揖捕畫面7日曝光，警方衝入旅館壓制陳嫌緝捕歸案，查緝過程十分艱辛。

▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市安平區台南大舞廳，11月27日凌晨於舞廳3樓KTV，發生酒客陳姓男子夥同3名男子，攜帶改造手槍前往該處包廂尋仇，拉扯間開了1槍傷，擊中當時在包廂內的陳姓、吳姓男子等人，造成20多歲陳姓男子腹部、吳姓男子手部中槍，2人隨後由友人自行送醫救治，沒有生命危險。陳男等人見事情鬧大，即將作案槍枝扔在現場隨即逃逸。

▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中開槍陳男為了逃避警方查緝，跟女友一同先逃逸至嘉義躲藏，而後陸續以連換高鐵、台鐵及計程車等，全台四處逃竄，陳嫌怕被警方追蹤不敢用手機，住宿時也使用女友名義登記，市警四分局專案小組，從南部追到北部，掌握到陳嫌兩人逃亡到台北，專案小組通報北部各縣市警局，請其協助查緝陳嫌等人，並施壓斷絕陳嫌等人相關後援，以期早日將他緝捕到案。

台南大舞廳槍擊案發生後，陳嫌隨即展開逃亡，四分局除加派警力以干擾式之臨檢方式對轄內易發生滋事之場所展開密集臨檢外，並立即成立專案小組漏夜偵辦，惟陳嫌生性狡猾，於槍擊案發生後即將手機丟棄，躲避警方追查，導致案情陷入膠著，經警方調閱監視器後發現，南至墾丁北至基隆都有發現陳嫌的蹤跡，專案小組花了4天的時間，由墾丁追至基隆，專案小組一路尾隨掌握陳男行蹤，並循線一路追緝，6日下午終在高雄美濃一處旅館內，將陳男及其女友一併逮捕到案，並於晚上押回四分局漏夜偵辦。

▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市警四分局長蔡進閱體恤員警不眠不休的辦案，破案當下頒贈破案人員維他命B群、雞精等健康食品補充體力，也頒發破案茶員警。

蔡進閱分局長為體恤員警不眠不休的辦案，破案當下頒贈破案人員維他命B群、雞精等健康食品補充體力，也頒發破案茶給全體員警。

▲市警四分局長蔡進閱體恤員警不眠不休的辦案，破案當下頒贈破案人員維他命B群、雞精等健康食品補充體力，也頒發破案茶員警。

▲陳嫌與其女友出現在台北車站。▲市警四分局長蔡進閱體恤員警不眠不休的辦案，破案當下頒贈破案人員維他命B群、雞精等健康食品補充體力，也頒發破案茶員警。

▲在查緝陳嫌期間專案人員吃睡都在車上解決，十分辛苦。

警方說，陳嫌為躲避警方追緝，利用女友身分登記住宿，並陸續以高鐵、台鐵及計程車等方式展開逃亡，專案小組為掌握辦案時效，一連4天吃飯睡覺都在車上解決，最後逮捕陳嫌時，全分局員警都非常高興，直呼終於可以好好睡覺了。辦案人員打趣地說，這幾天的密集追緝下，根本沒有時間盥洗，寒流加上濕冷，真的非常辛苦，幹員身上散發出的，是「革命情感」的味道。

▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平區台南大舞廳槍擊案發生後，警方密集臨檢掃蕩，要求業者負起社會責任。（圖／記者林悅翻攝）

四分局指出，台南大舞廳及周遭特種營業場所，近期一再發生治安滋擾案件，造成民眾及社會相當大的不安，引起警方高度的重視，台南市警局及轄區第四分局從12月4日起，每天晚上動員大批警力，排定個擴大臨檢時段，針對安平區舞場、酒店及KTV等4家場所連續展開大規模交叉反複臨檢及強力掃蕩作為，並結合台南市政府各局處進行聯合稽查，等於每晚每個目標都會被臨檢4次，以鐵腕強力作為，要求業者必須負起社會責任，自主管理避免暴力事件再度發生，避免再次造成治安事件造成社會不安。此一擴大臨檢勤務不會因槍擊案偵破而停止。

▲台南市警四分局警方在高雄美濃一處旅館內，將槍擊案犯嫌陳姓男子其女友一併逮捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲在警方密集臨檢掃蕩下，業者生意大不如前，的確收到嚇阻效果。

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