冷氣團再襲！週末急凍「低溫下探10度」　全台溼冷→乾冷

記者李宜秦／台北報導

又要變冷囉！中央氣象局指出，今晚冷氣團南下，全台天氣將轉「乾冷」，明日清晨低溫僅12到15度，週日最低溫則下探10度，一直到週一白天氣溫才會逐漸回升，且由於水氣減少，明日白天高山地區就不會再降雪，追雪族要把握今晚上山賞雪。

▲週末低溫下探10度。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

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氣象局預報員林伯東表示，由於仍受東北季風影響，今日晚間全台仍有雨，氣象局上午10時5分針對8縣市發布大雨、豪雨等特報，其中台北市為大豪雨等級，民眾下班課需注意安全。

▲今晚全台仍有雨。（圖／記者林敬旻攝）

林伯東表示，今年首波冷氣團將在今晚南下，氣溫會逐漸下降，明日清晨低溫約12到15度，空曠、近山地區僅11度，週日則是最冷的時段，清晨低溫約11到14度，空曠地區最低則會下探10度。

林伯東表示，冷氣團將在週一白天減弱，但週一受輻射冷卻影響，氣溫仍偏低，預計週二起溫度會逐步回升，北部約18到23度、中南部18到28度、東部18到25度，整體氣溫偏涼、舒適。

▲明起水氣就會逐漸減少。（圖／記者林敬旻攝）

針對高山地區降雪情形，林伯東指出，今晚開始水氣就會逐漸減少，明天清晨有機會再降雪，但白天應該就不會再下雪，追雪族要賞雪的話，務必把握今晚上山。

此外，東北風還是持續明顯偏強，氣象局已針對全台19縣市發布陸上強風警報，沿海空曠地區及外島有9到11級強陣風，海面風浪大，基隆北海岸易有突發性的大浪，東半部、恆春半島還有長浪發生的機率，海邊活動一定要特別注意安全。另輕度颱風北冕已於今日凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓。