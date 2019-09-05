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「統一烘焙盃」助圓夢！學生麵包小七熱賣　賺進逾14萬分潤獎金

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▲「統一麵包-紫薯QQ」在小七上架30天銷量突破44萬顆，幫統一烘焙盃校際烘焙大賽第一屆得獎學生，賺進逾14萬元分潤金。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

看到自己創作的「統一麵包-紫薯QQ」，在小七上架短短30天，銷售就突破44萬顆，獲得市場肯定，更為自己賺進超過14萬元的分潤獎金，讓第一屆統一烘焙盃校際烘焙大賽的兩位得獎學生，驚喜又感動。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

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▲▼「紫薯QQ」熱賣，幫經國管理暨健康學院謝詠欣、許芳菱月賺逾14萬元分潤獎金。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

經國管理暨健康學院謝詠欣，語帶哽咽的說：「沒有想過自己可以賣出這麼多的麵包，覺得很感動，就是謝謝大家對我們的肯定與支持，讓我們有繼續前進的動力！」經國管理暨健康學院許芳菱則表示：「在這個過程中也讓我成長很多，因為我們一直不斷地在磨合，因為各有各的想法，所以從中也得到了另外一種啟發。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼統一烘焙盃第一屆得獎麵包「紫薯QQ」和「起司白醬燒雞」上市後好評不斷。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

浪漫的紫色菠蘿外皮，搭配Q彈麻糬和綿密紫薯餡兒，「紫薯QQ」的絕妙滋味，令人驚豔！還有這一款「起司白醬燒雞」，巧妙運用混搭食材，將新穎概念帶入麵包，同樣出自於得獎學生之手。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲統一麵包團隊與學生共同努力，經過不斷地調整測試，得獎麵包才能上架。（圖／記者張凱喨攝）

統一企業公共事務室經理凃忠正認為：「學生們的一個創意、創新以及創業，所謂三創的結合，其實已經得到評審團大賞，但是在產品能夠上到貨架之前，他要跟我們統一麵包的專業團隊，進行一連串的調整測試、量化生產等等，他們不斷從失敗過程當中挑戰成功，我想在他們的人生過程當中，這是一個很珍貴又美好的一個體驗跟經驗。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲統一企業公共事務室經理凃忠正表示，「分潤制度」能幫助學生拚出人生第一桶金。（圖／記者張凱喨攝）

為了鼓勵學生走出校園，朝夢想邁進，統一烘焙盃校際烘焙大賽，不但祭出20萬總獎金，更創新上架分潤制度，幫助年輕烘焙好手，拚出人生第一桶金。統一企業公共事務室經理凃忠正說：「基本上有兩個門檻要過，第一個是你的產品能在競爭過程中脫穎而出，進入到我們全台灣7-ELEVEN的麵包銷售平台，就是所謂的超商門市來進行銷售，第二個門檻是，一個月要累積銷售30萬顆麵包，才能獲得分潤。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲助學生圓夢！第二屆統一烘焙盃報名開跑。（圖／統一麵包提供）

「第二屆統一烘焙盃校際烘焙大賽」報名已經開跑，即日起到11月10號前，只要透過活動官網，完成登錄並上傳作品，就能離夢想實現更近！另外主辦單位也將於9月份陸續展開北中南三場說明會，希望能藉此號召更多大專院校生跨出一大步，讓成功變為可能！

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