邀寵物狂歡聖誕　南紡購物中心毛孩主題活動登場

▲南紡購物中心「聖誕毛孩跑趴趣」系列活動登場，毛孩時尚秀歡迎民眾帶毛孩與「名毛」一起秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歡慶聖誕也少不了寵物陪伴，12月7日起，南紡購物中心「聖誕毛孩跑趴趣」系列活動登場，現場特別打造「毛孩市集」，除了販售多元的寵物專屬聖誕禮物外，跑趴時還可觀賞寵物明星見面會、聖誕毛孩時尚秀，同時更有「毛孩的幸福轉運站」提供民眾認養犬貓，一場專屬毛孩的聖誕趴等著民眾前來共襄盛舉。

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為讓主人與寵物創造美好的聖誕回憶，7日及8日的下午2時至6時，南紡購物中心特於一樓戶外西側廊道舉辦「毛孩市集」，現場集結頂豆食品行、無畏無懼能量手作坊及俞言木手作等人氣攤商，推出眾多寵物專屬聖誕禮，現場更提供毛孩專用跑車供民眾租借，租金將全數捐給流浪動物公益團體，要讓民眾及毛孩開心遊逛之餘還能幫助流浪動物。

活動重頭戲聖誕毛孩時尚秀將於7日的下午5時舉行，參賽的主人將為家中小寶貝換上可愛的聖誕裝扮，進行上台走秀、表演才藝，展現最耀眼的姿態，另外現場更邀請魅力滿點的「名毛」前來與大家見面，7日下午3時至3時半、4時至4時半，分別有Meerkat萌萌、Alpha&Beta一家親登場、8日的下午3時至3時半、4時至4時半、5時至5時半則分別有法國鬥牛犬控肉&鼻康、柯基Kuma熊醬的進擊及哈Dog Life輪番上陣。

支持領養不棄養！7日及8日的下午2時至6時，「毛孩的幸福轉運站」將於本館1樓戶外西側廊道登場，現場將開放民眾認養流浪犬貓，要讓等待主人的浪浪們找到幸福的家，活動期間，每日提供50名的免費狂犬病疫苗，以及免費晶片植入服務，以上活動內容依現場公告為準。

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