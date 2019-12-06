穩住綠營鐵票倉！　蔡英文偕花媽到旗津拜廟：再給我4年





▲蔡英文總統到中州廣濟宮參拜 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

總統蔡英文今（6日）到高雄參加「600噸級巡防艦命名暨35噸及多功能艇交船典禮」，緊接著參拜旗津天后宮和廣濟宮，由花媽陳菊陪同鞏固綠營選票，由於旗津區屬於綠營大票倉，因此，蔡英文向支持者喊話，盼這次（得票率）維持以前水準或是更好，可以嗎？」

▲總統府祕書長陳菊（左）。（圖／記者翁進忠攝）

總統蔡英文到高雄跑行程，包含總統府祕書長陳菊也陪在一旁，有熱情民眾大喊「好想你喔，花媽我愛你」，而蔡英文則把握機會向選民說明「說菊姐都沒離開，她常常回來」，以及行政院副院長陳其邁也在中央幫助高雄的需要。而這次民進黨推出的立委參選人賴瑞隆，有地方和中央歷練，問政優秀，呼籲大家支持她和賴瑞隆連任，政黨票也務必投給民進黨，讓管碧玲順利當選不分區立委。

▲蔡英文總統到中州廣濟宮參拜 。（圖／記者翁進忠攝）

蔡英文也向選民喊話「拜託給再給蔡英文4年，一定要4年才做得完，也要支持民進黨候選人，讓國會過半，以前旗津投票很高，這次維持以前水準或是更好，可以嗎」底下民眾相當支持大喊「好」。

由於在第14任總統（副總統）選舉，蔡英文與陳建仁在旗津區，拿下11022票，得票率高達72.19%；另外，上一次高雄市長選舉陳其邁也在旗津區拿下9360票，得票率也有53.26%。因此，旗津區算是綠營的鐵票倉，希望能穩住這一席，贏得選戰。

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