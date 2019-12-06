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BBC主播稱雪大到覆蓋美國　Siri突打臉：這是錯的天氣預報

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▲影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。 

實習記者周依儒／綜合報導

BBC的氣象主播湯瑪斯（Tomasz Schafernaker）日前在棚內播報天氣時，提到連日下的大雪可能會影響到歐洲時，他手上的Apple Watch卻突然傳來聲音表示「現在沒有下雪」，令湯瑪斯當場尷尬又好笑，事後BBC也將這個有趣的片段放上Twitter。

根據Mashable報導，湯瑪斯當時正播報到連日下的大雪已將美國中西部部分地區覆蓋，並預測可能會影響到歐洲時，他手上蘋果手錶的Siri系統突然出聲說道，「現在沒有下雪，這是錯的天氣預報」。

影片中可以看到當Siri一講話時湯瑪斯整個傻眼，並笑了笑打圓場，試圖讓播報能夠繼續進行，不過在另一邊的新聞主播則沒打算放過他，當場嗆他「我想你的天氣預報裡有雪」。湯瑪斯也無奈回應「我想它並不知道我在說什麼地方」。

▲BBC主播播報氣象到一半，突然被自己Apple Watch上的Siri打臉。（圖／翻攝自Twitter）

▲BBC主播播報氣象到一半，突然被自己Apple Watch上的Siri打臉。（圖／翻攝自Twitter）

不過，有趣的互動片段也引起討論，因為通常若要召喚Siri都要喊「嘿！Siri」，但也有網友指出，可能是湯瑪斯設定了「舉手召喚」的功能，因此當湯瑪斯一把手抬起來，Siri就會自動感應，也鬧出了這段小插曲。

Apple系統的Siri雖然方便好用，但也有許多人質疑有竊聽和偷錄的風險。之前就有蘋果承包商的員工爆料，由於Siri非常容易啟動，就連拉鍊聲都可以，因此他們常聽到iPhone用戶的對話，包括日常對話、商業往來，甚至是毒品交易和性行為的內容都有。

對此，蘋果公司回應，僅有不到1%的用戶，會被隨機選用來當作改善Siri品質的「白老鼠」，但這些內容的長度都只有「幾秒」，而且資料也是匿名傳送，沒有隱私的風險。

►腦公！你不可以賴帳喔！

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