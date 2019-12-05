　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美艦攔截伊朗先進導彈零件　情報指用於武裝葉門胡塞反叛軍

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 美國海軍導彈驅逐艦福萊斯特沙門號（Forrest Sherman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國查扣一艘船隻，發現上面有準備運往葉門胡塞運動的武器零件。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國政府在4日表示，已經在中東阿曼灣（Gulf of Oman）停泊的無國籍船隻上，扣押和伊朗相關的先進導彈零件，遏止德黑蘭當局在中東地區的活動。有情報指出，這些發現的武器是要運給葉門什葉派「胡塞」（Houthi）反政府武裝組織，但先前經過聯合國決議，已經禁止伊朗出售武器給他國。

根據路透社報導，美國海軍導彈驅逐艦福萊斯特沙門號（Forrest Sherman）11月25日在一艘無國籍船隻中搜出先進導彈的零件，經過初步調查後發現，這些零件是伊朗所製造，現在已經被送往葉門的海岸警衛隊，交由美國進行保管。

一名美國官員表示，這些零件可能是要運給葉門什葉派「胡塞」反政府武裝組織，雖然之前美國也曾多次攔截武器，但這次的零件比起之前的更先進。先前聯合國也已經提出決議表示，在未經過理事會同意之下，禁止伊朗出售或轉讓武器給其他國家，也有另一項針對葉門的決議說到，禁止葉門向胡塞反政府組織提供武器。

▲▼伊朗油輪沙比地號（Sabiti）11日遭火箭攻擊。（圖／路透）

▲ 伊朗油輪沙比地號（Sabiti）10月遭火箭攻擊。（圖／路透）

美國高層也表示，這些跡象表明伊朗可能會在之後採取侵略行動。今年10月伊朗油輪在紅海航行時，被兩枚飛彈轟炸導致原油外洩後，造成阿拉伯沿海地區和能源設施極大的衝擊，也讓中東情勢更加緊張。

胡塞運動是葉門伊斯蘭教什葉派反政府武裝組織，除了利用本地製造的武器，也使用伊朗或其他地區走私的零件，建立起自己的武器庫。葉門被視為沙烏地阿拉伯和伊朗之間的代理戰爭，自5月以來，美國也已經增派1萬4000名士兵前往該地，以威懾伊朗。

ET快訊
旅行7天！醫科女機場「拼車回校」後身亡　44字心聲讓父母淚崩
沾腥女大生又暴打未婚妻！周伯勳賴皮毀約「通謀虛偽」下場出爐
27歲美女獸醫「淪4男床戰玩具」　完事半昏迷...慘被淋油燒
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

以色列空襲敘利亞狂轟20處目標　報復伊朗「聖城旅」火箭彈攻擊

加薩220枚火箭彈瘋狂轟炸！　以色列發炫耀文：鐵穹攔截90%

美軍撤離敘利亞去哪裡？　沙烏地王室同意「3000美軍」進駐

北約峰會宣言未將中國列為「威脅」　華春瑩回應：中國信奉的是天下一家

美艦攔截伊朗先進導彈零件　情報指用於武裝葉門胡塞反叛軍

大馬首份國防白皮書出爐　南海「北康暗沙」主權、國防預算成重點

越南首艘國造「潛艦救援艦」下水　替6艘「基洛級潛艦」買保險！

北京暫停美軍艦赴港休整！前川普官員：那停靠在高雄就解決了

帥哥隨扈貼身守護韓國瑜　「特勤吳彥祖」帥到PTT網友暴動：明星等級

美海軍購9艘升級核潛艦「6768億史上最貴」　因應太平洋戰略威脅：更新更大

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

北約峰會宣言未將中國列為「威脅」　華春瑩回應：中國信奉的是天下一家

美艦攔截伊朗先進導彈零件　情報指用於武裝葉門胡塞反叛軍

大馬首份國防白皮書出爐　南海「北康暗沙」主權、國防預算成重點

越南首艘國造「潛艦救援艦」下水　替6艘「基洛級潛艦」買保險！

北京暫停美軍艦赴港休整！前川普官員：那停靠在高雄就解決了

帥哥隨扈貼身守護韓國瑜　「特勤吳彥祖」帥到PTT網友暴動：明星等級

美海軍購9艘升級核潛艦「6768億史上最貴」　因應太平洋戰略威脅：更新更大

無視阿兵哥休假？日本副相登潛艦出航　麻生解釋：了解環境很重要

解放軍「最大無人機」雙尾蠍曝光！3000公里外殲滅敵人

大陸漁船越界！澎湖海巡超前部署破功？　海委會怒嗆：同仁的命不是命

冬盟／森榮鴻光直球不夠　嘗試用下半身投球

奪全國技藝金牌　羅東高工吳中仁與亡父分享：您兒子很棒

北約峰會宣言未將中國列為「威脅」　華春瑩回應：中國信奉的是天下一家

深情丈夫結婚68年　愛妻去世33小時後也病逝「去陪她了」

東奧射箭第一階段國選　彭家楙積分緊咬林佳恩

魔獸投進15年生涯第7顆三分　沒看筐就知道會進

adidas 與國際太空站ISS合作　推Ultraboost 20太空跑鞋

皮查伊執掌Alphabet　「燒錢投資」射月計畫將面臨更嚴格檢視

驚見選秀女歌手「台北超市打工」！　忙裝米、收銀...民眾認出秒被包圍

馬大偉運彩解盤／NBA 火箭@暴龍　挺莊買大分

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

軍武熱門新聞

越南首艘國造潛艦救援艦下水

北京暫停美軍艦赴港！前川普官員：那停在高雄

韓國瑜隨扈好帥！根本特勤版吳彥祖

陸最大無人機曝！3000公里外殲敵

日本同意160億購買馬毛島　供美軍演習

美海軍購9艘升級核潛艦「6768億史上最貴」

澎海巡超前部署破功？海委會：同仁的命不是命

大馬首份國防白皮書出爐！南海島嶼主權成重點

打破玻璃天花板成印度海軍首位女飛官

瑞典「鷹獅E」要價42億

日本首位女性艦隊指揮官上任！

美艦扣押船隻　發現伊朗走私武器零件

無視休假？日本副相麻生登潛艦出航

「星空-2」完成彈道大機動轉彎動作

更多熱門

相關新聞

開手工香蕉車遇臨檢！警察暖心贊助

開手工香蕉車遇臨檢！警察暖心贊助

美國印第安那州59歲的史蒂夫．布萊絲懷特（Steve Braithwaite），因將自己的座車改造成一台香蕉車而爆紅，目前他正在進行著「環遊全美50州」的計畫，未料途卻遇到警方方攔停臨檢，沒想到警察檢查完竟自掏腰包決定友情贊助，讓他忍不住PO文分享這件喜事。

強生擬向美國徵收數位稅

強生擬向美國徵收數位稅

407票對1票　美通過新疆人權法案

407票對1票　美通過新疆人權法案

美海軍購9艘升級核潛艦「6768億史上最貴」

美海軍購9艘升級核潛艦「6768億史上最貴」

美商務部長：川普連任再和中國談判也不遲

美商務部長：川普連任再和中國談判也不遲

關鍵字：

美國伊朗葉門什葉派胡塞運動導彈

讀者迴響

發燒話題

泰國簽證 反送中 高以翔 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

高以翔23歲女友認：我是癡情的人！親吐「3年戀愛細節」

香蕉動正顎手術後「99％撞臉黑人」！

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面