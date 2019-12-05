美艦攔截伊朗先進導彈零件　情報指用於武裝葉門胡塞反叛軍

▲ 美國查扣一艘船隻，發現上面有準備運往葉門胡塞運動的武器零件。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國政府在4日表示，已經在中東阿曼灣（Gulf of Oman）停泊的無國籍船隻上，扣押和伊朗相關的先進導彈零件，遏止德黑蘭當局在中東地區的活動。有情報指出，這些發現的武器是要運給葉門什葉派「胡塞」（Houthi）反政府武裝組織，但先前經過聯合國決議，已經禁止伊朗出售武器給他國。

根據路透社報導，美國海軍導彈驅逐艦福萊斯特沙門號（Forrest Sherman）11月25日在一艘無國籍船隻中搜出先進導彈的零件，經過初步調查後發現，這些零件是伊朗所製造，現在已經被送往葉門的海岸警衛隊，交由美國進行保管。

一名美國官員表示，這些零件可能是要運給葉門什葉派「胡塞」反政府武裝組織，雖然之前美國也曾多次攔截武器，但這次的零件比起之前的更先進。先前聯合國也已經提出決議表示，在未經過理事會同意之下，禁止伊朗出售或轉讓武器給其他國家，也有另一項針對葉門的決議說到，禁止葉門向胡塞反政府組織提供武器。

▲ 伊朗油輪沙比地號（Sabiti）10月遭火箭攻擊。（圖／路透）

美國高層也表示，這些跡象表明伊朗可能會在之後採取侵略行動。今年10月伊朗油輪在紅海航行時，被兩枚飛彈轟炸導致原油外洩後，造成阿拉伯沿海地區和能源設施極大的衝擊，也讓中東情勢更加緊張。

胡塞運動是葉門伊斯蘭教什葉派反政府武裝組織，除了利用本地製造的武器，也使用伊朗或其他地區走私的零件，建立起自己的武器庫。葉門被視為沙烏地阿拉伯和伊朗之間的代理戰爭，自5月以來，美國也已經增派1萬4000名士兵前往該地，以威懾伊朗。