深情丈夫結婚68年　愛妻去世33小時後也病逝「去陪她了」

▲一對青梅竹馬夫妻在同一家醫院，時隔33小時雙雙去世。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國一對夫妻一生經歷許多命中注定，他們結婚68年，87的妻子柯琳（Corrine）上週因充血性心臟衰竭去世，在時隔33個小時後，88歲的丈夫鮑勃.強森（Bob Johnson）也因為癌症去世。他們的家人認為這不是偶然，而是強森為了陪伴妻子，所以選擇一起離開。

根據《Metro》報導，強森在6個月前罹患癌症，在明尼蘇達州（State of Minnesota）聖彼得附近的醫院接受治療，過不久柯琳也因為充血性心臟衰竭而住院。在柯琳去世的前幾天，她曾親吻強森，小聲地對他說「我愛你」。不久後柯琳就去世了。

強森夫婦的兒子布魯斯（Bruce Johnson）是一位癌症醫生，布魯斯表示，父親的情況維持的還不錯，看起來還可以繼續工作好幾週，「但當母親一去世，他的狀況馬上就惡化，經過一天之後就去世了，很難想像這是一個巧合。」

▲ 強森和柯琳從小就在同一間農場長大，兩人結婚68年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

強森和柯琳有7個孩子，他們在說到父親時表示，他是一個非常紳士的人，通過門口的時候會讓別人先走，吃飯時也會讓其他人先拿起盤子，也一直讓柯琳走在他的前方，並在後面看著她，「這一次父親也是在母親先走了之後，他才跟上去，我們認為這是他們之間的約定。」

這對夫妻緣分和巧合不只是從這時候開始，他們從兒時就在明尼蘇達州尼科萊特（Nicollet County, Minnesota）一座農場一同長大，在二十多歲就結婚，並在這裡養大7個孩子。對於雙親離開的事實，他們的兒女雖然感到悲傷，但也表示，「他們現在已經沒有傷痛，而是到一個更好的地方去了。」