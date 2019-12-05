吸電子煙出現首個「硬金屬肺病」案例　毒源來自加熱線圈

▲美國出現首例因吸食電子煙，得到硬金屬肺病的患者。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國一名電子煙使用者被診斷出患有硬金屬肺病（Hard metal lung disease, HMLD），這種疾病是無法進行根治的，會造成肺部損傷導致無法呼吸。硬金屬肺病通常是在會接觸到硬金屬的環境才會得病，這次是首次出現在吸食電子煙的人身上，證實電子煙的霧化裝置會釋放出有毒的金屬物質。

根據英國《The Telegraph》報導，加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究人員表示，這是第一個吸食電子煙造成的硬金屬肺病案例。硬金屬肺病在會接觸到硬金屬，像是鈷（cobolt）、鎢（tungsten）的工作環境下，最容易診斷出這項疾病，可能會導致患者出現呼吸困難、慢性咳嗽等問題。

研究人員表示，雖然這名患者沒有接觸硬金屬的經驗，但在測試患者使用的電子煙時發現，釋放的蒸汽中含有鈷、鎳、鋁、錳、鉛和鉻等有毒物質。這些有毒金屬來自電子煙中的加熱線圈，而不是從內部填充物中產生。

▲ 電子菸釋放的蒸汽中含有硬金屬有毒物質。（圖／路透）

UCAL醫學助理教授魯帕爾（Rupal Shah）表示，除了一些特定行業，通常不會得到這種病，「直到這個病患出現，我們才意識到硬金屬也會對吸食電子煙的人，帶來永久的疾病和影響。」

UCAL病理學臨床教授瓊斯（Kirk Jones）教授則說，吸食電子煙的人，通常是在尋找比吸菸更安全的方法，「但我身為胸腔內科醫生，我會關注那些被吸食到體內的物質，特別是可以繞過體內防禦機制，甚至進入到肺中的物質，像是電子菸霧化出現的超細物質。」

▼ 電子菸的煙霧中可能含有毒物質，可以穿透體內防禦機制進到肺部。（圖／路透）

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