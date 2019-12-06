贈票／超‧大恐龍展　年底驚奇開展

活動小組／活動報導

年底最酷展覽《超．大恐龍展》來囉！12月28日起，就在華山文創園區，展覽大規模展出日本福井縣立恐龍博物館的珍貴館藏，一次曝光完整17隻恐龍全身骨骼、12隻身長超過4米的恐龍、暴龍、三角龍、新獵龍三隻超擬真的機械恐龍，年底即將在華山震撼登場！現在下載星光雲App，參加活動就有機會限時抽《超大恐龍展》門票！

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《超．大恐龍展》即將給你超越感官的震撼體驗，展覽與日本福井縣立恐龍博物館合作，它不僅名列世界三大恐龍博物館之一，也是亞洲最重要的恐龍發掘及研究基地，吸引許多台灣恐龍迷特地前往朝聖。本次特別展出12隻史上最大型恐龍；17隻不同種類恐龍全身骨骸化石一次曝光；還有超擬真機械恐龍，讓民眾彷彿置身白堊紀。2019年12月28日到2020年3月19日，《超大恐龍展》在華山強勢開展，顛覆你的視覺想像！



《超．大恐龍展》

展覽日期：2019年12月28日 - 2020年03月19日

展覽地點：華山1914文化創意產業園區西1、西2館

展覽時間：10:00 - 17:30 (17:00最後入場)



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【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽《超大恐龍展》門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 12月6日至12月10日2359止。

◎得獎獎項： 《超大恐龍展》門票。〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~