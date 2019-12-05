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館長回應劉世芳、尹立道歉：只是發洩情緒「我自己也要檢討」

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▲▼館長在臉書直播回應尹立、劉世芳道歉：沒關係啦。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲館長在臉書直播回應尹立、劉世芳道歉：沒關係啦。（圖／翻攝自飆捍臉書）

記者林彥臣／綜合報導

民進黨立委劉世芳與「Wecare高雄」發起人尹立，發起罷韓大遊行並且邀請館長擔任「我錯了大隊」大隊長，讓館長大怒，事後，劉世芳、尹立急發影片道歉。館長5日晚間也直播回應，接受兩人的道歉，「沒有關係啦」當下只是發洩情緒。

民進黨立委劉世芳4日在館長陳之漢的直播節目上，把「Wecare高雄」發起人尹立的一封信交給館長，邀請他擔任罷韓大遊行「我錯了大隊」大隊長，讓館長在事後的直播大怒，「我非常不高興！雖然我現在很支持民進黨，但是我還是很不爽！為什麼要在節目上挖苦我？」

▲▼邀請館長擔任「我錯了大隊長」，劉世芳致歉。（圖／翻攝劉世芳臉書）

▲邀請館長擔任「我錯了大隊長」，劉世芳致歉。（圖／翻攝劉世芳臉書）

劉世芳5日在臉書上發影片表示，「誠摯跟館長道歉，聽到館長真真切切的發言，館長真心為了台灣付出了許多，更因為要支持台灣犧牲了這麼多。館長，對不起，委屈你了！館長不是你錯了，是韓國瑜騙了大家！讓館長難過了，真的非常抱歉。館長的努力，大家都看得到，館長我們支持你，就像你支持我們一樣。」

▲▼尹立、劉世芳向館長陳之漢道歉。（圖／翻攝自尹立臉書）

▲尹立也發影片向館長道歉。（圖／翻攝自尹立臉書）

尹立也在同一天發影片提到，「因為劉世芳委員參與館長直播，我委託劉委員帶一封信給館長，本意是邀請館長一起支持罷韓，裡面一些言詞跟字句不很恰當，也真的不是要館長負責些什麼，還是要跟館長表達最誠摯歉意。」而現在也決定將「我錯了大隊」更改成「我醒了大隊」。

館長5日晚間在臉書直播表示，「我個人真的要去檢討這件事情」，因為他的個性比較，所以當時只是發洩情緒，在影片最後也說「沒關係」，今天讓尹立跟劉世芳委員發道歉的影片，實在是很沒必要，他當初的主旨用意也不是這樣，大家就是誤會一場，之後還是會邀請尹立上節目，這些行程都沒有更改。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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