越南團百人落跑⋯來台標準緊縮「旅客照逃」！觀光局：難放寬簽證

▲越南旅客今年初起逐月減少。（觀光客示意圖／金門縣政府）

記者李宜秦／台北報導

去年底爆發越南團客集體脫逃案件，交通部觀光局緊縮觀宏專案，嚴格審查越南旅客標準，相較去年，今年1月到10月大減7.7萬人，日前觀光局長周永暉曾表示，擬放寬觀宏專案，以吸引越南旅客。不過觀光局今表示，近幾天仍有6名東南亞旅客脫逃，且有一家旅行社因此遭停權，因此近日應無法放寬專案，目前僅就優質團體簡便申請程序。

觀光局今年開始緊縮觀宏專案，若脫團人數逾3人，即停止旅行社送件2個月；逾6人則從專案除名，此措施導致越南旅客每月衰退，今年6月到10月，分別較去年同期下降24.38％、27.01％、19.07％、14.5％、10.11％，今年1月到10月更大減7.7萬人。

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▲饒河夜市觀光人潮。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局表示，日前確實擬放寬觀宏專案，但因此事涉及簽證發放、逃逸追蹤，因此並非觀光局說了算。且近幾天還有6名柬埔寨旅客逃逸，也導致某間旅行社因此遭停權2個月。雖然脫逃狀況沒有惡化，但也沒有完全改善，在此狀況下更難以要求放寬。

觀光局表示，過去審查觀宏專案文件時，都須從外站先傳回資料，觀光局核定後再回傳資料，並告知旅行社，過程較為冗長，目前則就越南「優質團體」放寬程序，讓公文可同時傳送，不要一來一回、耗費時間，縮短簽證申請時間。

▲高雄衛武營參訪旅客。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局指出，優質團體須符合數個條件，包括四天三夜的旅行團，每人團費需達650美金（約新台幣2萬元），若增加一天需增50美金（約新台幣1500元）；每人每日餐費需達50萬印尼盾（約新台幣1000元）；旅程中三分之一需入住四星級以上旅館；遊覽車需為甲等以上，車齡限7年內；需為團客投保責任險與意外險；四日團購物站2站以內、五日團3站以內。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，觀光局態度仍偏保守，雖有調整，但步調有點慢。台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲則建議，觀光局可簡便觀宏專案簽證申請流程，並將標準統一化，讓業者有規則依循。