　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

越南團百人落跑⋯來台標準緊縮「旅客照逃」！觀光局：難放寬簽證

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲陸客回流了！十一長假金門船班「9成滿」　進港人次長兩倍。（圖／金門縣政府）

▲越南旅客今年初起逐月減少。（觀光客示意圖／金門縣政府）

記者李宜秦／台北報導

去年底爆發越南團客集體脫逃案件，交通部觀光局緊縮觀宏專案，嚴格審查越南旅客標準，相較去年，今年1月到10月大減7.7萬人，日前觀光局長周永暉曾表示，擬放寬觀宏專案，以吸引越南旅客。不過觀光局今表示，近幾天仍有6名東南亞旅客脫逃，且有一家旅行社因此遭停權，因此近日應無法放寬專案，目前僅就優質團體簡便申請程序。

觀光局今年開始緊縮觀宏專案，若脫團人數逾3人，即停止旅行社送件2個月；逾6人則從專案除名，此措施導致越南旅客每月衰退，今年6月到10月，分別較去年同期下降24.38％、27.01％、19.07％、14.5％、10.11％，今年1月到10月更大減7.7萬人。

請繼續往下閱讀...

▲▼饒河夜市人潮。（圖／記者李宜秦攝）

▲饒河夜市觀光人潮。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局表示，日前確實擬放寬觀宏專案，但因此事涉及簽證發放、逃逸追蹤，因此並非觀光局說了算。且近幾天還有6名柬埔寨旅客逃逸，也導致某間旅行社因此遭停權2個月。雖然脫逃狀況沒有惡化，但也沒有完全改善，在此狀況下更難以要求放寬。

觀光局表示，過去審查觀宏專案文件時，都須從外站先傳回資料，觀光局核定後再回傳資料，並告知旅行社，過程較為冗長，目前則就越南「優質團體」放寬程序，讓公文可同時傳送，不要一來一回、耗費時間，縮短簽證申請時間。

▲▼衛武營參訪旅客。（圖／記者李宜秦攝）

▲高雄衛武營參訪旅客。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局指出，優質團體須符合數個條件，包括四天三夜的旅行團，每人團費需達650美金（約新台幣2萬元），若增加一天需增50美金（約新台幣1500元）；每人每日餐費需達50萬印尼盾（約新台幣1000元）；旅程中三分之一需入住四星級以上旅館；遊覽車需為甲等以上，車齡限7年內；需為團客投保責任險與意外險；四日團購物站2站以內、五日團3站以內。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，觀光局態度仍偏保守，雖有調整，但步調有點慢。台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲則建議，觀光局可簡便觀宏專案簽證申請流程，並將標準統一化，讓業者有規則依循。

ET快訊
目擊者爆高以翔「休克倒花圃30分鐘」沒人發現！浪費1hr害他
高以翔猝逝爆早在海外訂終身！「仙女妻才22歲」甜蜜陪他移居加
高以翔生前願望曝！「2019年末最想做的事」…粉絲一看全淚崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

越南團百人落跑⋯來台標準緊縮「旅客照逃」！觀光局：難放寬簽證

《技職法》修正初審通過　高職師「教6年到業界實習半年」取消

她坐空地包紮...捷運清潔伯看一眼　下秒「暖爐開最強」網全炸淚：起雞皮了

Airbnb攜手KKBOX「跟著音樂聽旅行」！收藏歌單、打卡再抽旅行基金

大口吃美、日、澳和牛！　 南港萬怡酒店「五星牛排」主餐還有Buffet吃到飽

「陽明山保變住6-6」土方量超挖　環團要北市府出面說清楚

她外送「一杯飲料」找不到人騎走！民嘆：100公尺還要麻煩人　熊貓說話了

東森自然美SPA進駐廣三SOGO　推「NB-1、童妍水光」2項開幕優惠

東森自然美SPA中心進駐廣三SOGO　重視顧客體驗也進攻男性市場

新北藝文人口破2.6千萬創新高！「5館1園」明年推夜宿露營、翻轉18處圖書館

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

越南團百人落跑⋯來台標準緊縮「旅客照逃」！觀光局：難放寬簽證

《技職法》修正初審通過　高職師「教6年到業界實習半年」取消

她坐空地包紮...捷運清潔伯看一眼　下秒「暖爐開最強」網全炸淚：起雞皮了

Airbnb攜手KKBOX「跟著音樂聽旅行」！收藏歌單、打卡再抽旅行基金

大口吃美、日、澳和牛！　 南港萬怡酒店「五星牛排」主餐還有Buffet吃到飽

「陽明山保變住6-6」土方量超挖　環團要北市府出面說清楚

她外送「一杯飲料」找不到人騎走！民嘆：100公尺還要麻煩人　熊貓說話了

東森自然美SPA進駐廣三SOGO　推「NB-1、童妍水光」2項開幕優惠

東森自然美SPA中心進駐廣三SOGO　重視顧客體驗也進攻男性市場

新北藝文人口破2.6千萬創新高！「5館1園」明年推夜宿露營、翻轉18處圖書館

搭錯火車急開門！長腿高跟鞋妹跳月台「大翻滾」...網驚：差點穿越時空

MSCI納入A股因子升至20%　再升A股權重先解決四大問題

癌母、精障弟經濟壓力大　聽障者靠賣彩券「撐起一個家」

在地企業慨贈警察裝備挺警　佳警執勤安全獲保障

伊朗用間諜罪監禁華郵記者　美聯邦法官判賠1.8億美元

中職／富邦悍將好爸爸　高孝儀、王正棠見面會開放報名

冤獄36年...巴爾的摩非裔「哈林3人組」終獲釋！受害者：奮鬥還沒結束

越南團百人落跑⋯來台標準緊縮「旅客照逃」！觀光局：難放寬簽證

4,800萬四攝Redmi Note 8T登台　售價不到5,000元超親民

張善政批蔡政府「用癌發電」　經部反擊：減煤需要努力的汗水不是政治口水

新竹強風吹落百公斤路牌！　騎士路過「瞬間爆頭」削骨慘死

生活熱門新聞

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

北冕拐彎恐破強颱！更猛冷空氣12月到

賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

女同事下體癢炸「狂攪黑森林」要聞嗎

金錢豹小姐都很正？　網友專業分析

北冕恐成強颱下周首波冷氣團報到？　吳德榮：北部13度

老饕曝便當「4爛菜」：根本垃圾

北捷「最邊緣站」曝光！消失都沒人會發現

輪班哥「人生只剩工作跟睡覺」

菜鳥領薪秒敗「整套Uniqlo穿搭」卻悲劇了

被爆黑心咖啡豆…西雅圖曾怒嗆告

民雄鬼屋古井傳哭聲「嚇逃剩1男4妹」　苦主：劫難開始

博恩爸學歷曝光　「理工醫學全包」網驚呆

更多熱門

相關新聞

冷凍貨車首批16具遺體運回越南

冷凍貨車首批16具遺體運回越南

英國埃塞克斯（Essex）一輛貨車上月被發現藏有39具遺體，其中16名越南籍死者的遺體27日已運抵越南，會由救護車載往他們生前的住家。一名罹難者的父親表示，一家人非常難過，但也高興看見兒子終於回家，將盡快籌備葬禮事項。

父母長期爭吵！12歲女心碎跳樓亡

父母長期爭吵！12歲女心碎跳樓亡

正妹嫁網友！婚前才知夫超狂身分

正妹嫁網友！婚前才知夫超狂身分

2貓床邊近距離逼視奴才：給我醒來

2貓床邊近距離逼視奴才：給我醒來

關鍵字：

越南東南亞新南向觀宏專案觀光局

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／高以翔大陸錄影猝死！

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔2天後當兄弟伴郎！范瑋琪崩潰發文

高以翔小13歲白富美女友心碎！爆「2年前秘密訂婚」

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔母急買機票「卻因沒簽證不能飛」

F.I.R.爆重組團內幕「Faye堅持離團」　網氣炸

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面