飯店門口出現神秘旅行袋　4小時後開始蠕動露出「男孩的頭」

▲▼山東青島一家飯店門口出現一個神秘旅行袋，裡面竟然爬出個男孩。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

11月16日傍晚，山東青島萊西的一家飯店門口突然出現一個旅行袋，過了4小時後袋子開始不停的蠕動，一個男孩掙扎的露出了頭。在包覆著孩子的旅行袋裡，除了有一些小孩的衣物之外，還有一張紙條上面寫著希望有好心人收養。

監控顯示，當天傍晚6時04分，一名戴著頭盔的男子從一家店門口走出來，只見這名男子右手提著一個黑色的旅行袋，走沒幾步就將它放在一家飯店的門口，隨後男子又返回那家店。當晚10點左右，被遺棄在飯店門口黑色旅行袋突然開始不停地蠕動，5分鐘後竟然有個小男孩從旅行袋裡爬出來。

據青島市萊西公安局青島路派出所表示，11月16日晚上10點多接到報警，在萊西威海東路富農大廈附近，有人撿到一個男孩。在包覆男孩的旅行袋裡，除了有一些孩子的衣物之外，還有一張紙條，上面大概寫著：孩子出生於2016年11月，因為家庭變故無力照顧，希望有好心人士可以收養。

民警在收到孩子之後，先把孩子送到醫院做了簡單的身體檢查，幸運的是孩子非常健康。做完健康檢查之後已經12點多了，由於太晚了，民警只能委託派出所裡面的女同事先幫忙照顧孩子一晚，隨後聯繫了青島市兒童福利院。

在反覆查看監控後發現，該名戴頭盔的男子，其實是那家店的店員，發現旅行袋後，才把它放到了附近的飯店門口。11月20日，萊西公安部門表示，經初步調查：男孩父母均不是萊西本地人，孩子很可能是被人從煙台帶到萊西並遺棄的。