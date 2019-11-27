法拉利駕駛辯「閃避小動物」釀禍　對受傷女騎士低頭道歉

▲林男被帶往板橋殯儀館相驗蘇女遺體時。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區40歲林姓男子，26日下午開著紅色法拉利在路寬兩線道來回飆車，卻失控撞上2女機車騎士，造成1死1傷慘劇，雖然未酒駕，但卻扯說時速僅50公里，警訊後依過失致死罪移送；27日上午裁定林男20萬交保候傳，並上銬帶往板殯相驗遺體，當場向另一名傷者點頭道歉，離開時低頭說「對不起」。

26日下午3時許，林姓男子開著紅色法拉利跑車，在新莊區兩線道的福營路來回狂飆，卻意外失控衝向對車道，撞上2名女騎士，造成蘇姓女騎士當場無生命徵象、送醫後不治，另一名林姓女騎士則幸運僅受到輕傷。

▼林男被帶往板橋殯儀館相驗蘇女遺體時，碰到受傷林女向她點頭道歉 。（圖／記者陳以昇攝）

27日上午10時許，林男移送到新莊警分局時，戴著帽子、口罩，低頭不斷道歉「對不起，真的很對不起」，但卻堅持當時並沒有飆車，時速只有50公里，是看到車旁有小動物，為了閃避才會釀禍，還強調並非外界傳言經營當鋪，生活富裕，哭窮說投資失利欠下千萬債務；但從監視器影片看來，並沒有林男所稱的「小動物」。

林男移送新北地檢署後，檢察官裁定20萬交保候傳，隨即上銬帶往板橋殯儀館相驗蘇女遺體，警方還刻意將蘇女家屬分開進入解剖室，避免衝突，過程中巧遇受傷的林女，還向她點頭示意道歉，離開時再次低頭輕聲說「抱歉！」

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼蘇女母親哭斷腸癱軟在家屬懷裡 。（圖／記者陳以昇攝）