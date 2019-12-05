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三星Galaxy Tab S6 5G通過韓國NRRA認證　將成為全球第一部5G平板

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▲▼三星新平板Galaxy Tab S6登場。（圖／三星提供）

▲三星平板Galaxy Tab S6將推5G版本。（圖／三星提供）

記者王曉敏／綜合外電報導

今年來已陸續有幾款5G智慧型手機推出，但至今為止這波「5G潮流」仍為觸及平板電腦領域，不過據外媒透露，三星最新的旗艦平板Galaxy Tab S6的5G版本在經過藍牙SIG和Wi-Fi聯盟的認證後，又於日前通過韓國NRRA（國家無線電研究局）的批准，該機款可能成為全球首款5G平板。

早在今年10月初便有人分別在藍牙SIG和Wi-Fi聯盟的認證資訊上發現了Galaxy Tab S6 5G的蹤跡，型號為SM-T866N。而日前在NRRA網站上又發現了型號為SM-T866N的認證，而該型號的細節與先前在藍牙SIG和Wi-Fi聯盟的認證資訊相符合。

▼三星Galaxy Tab S6 5G通過韓國NRRA認證。（圖／截自NRRA）

▲▼三星Galaxy Tab S6 5G通過韓國NRRA認證。（圖／截自NRRA）

據科技網站《GSMArena》報導，SM-T866N尾部的「N」意味該設備為韓國市場專用。預計Galaxy Tab S6 5G將率先於韓國市場亮相，不過尚不清楚該機款將來是否有機會進入國際市場。

三星新一代旗艦平板裝置Galaxy Tab S6於7月31日推出。該機款支援全新改版的Samsung DeX，並配備最新的DeX快捷功能鍵，採用全球首款HDR10+認證的10.5吋Super AMOLED大螢幕，及四組AKG專業調校喇叭，支援杜比環繞音效。

規格方面，Galaxy Tab S6搭載高通S855處理器，配備6GB RAM與128GB ROM，電池容量達7300mAh，機身厚度僅5.7mm。售價方面，Galaxy Tab S6基本型號（Wi-Fi版本）要價650美元（約新台幣1.98萬元）。5G版本的Galaxy Tab S6在硬體配置上預計會延續上述規格，不過售價則會高得多。

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