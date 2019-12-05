超方便！易遊網首創「旅平險一站服務」　訂票5步驟就可加保

▲易遊網首創旅平險一站式服務。（圖為2020春節十大熱門景點／易遊網提供）

記者李宜秦／台北報導

出門旅遊保險更方便！易遊網攜手國泰人壽，共同推行旅遊保險一站式服務，民眾使用易遊網官網或APP訂票時，完成5步驟就能同步投保旅遊平安險，不需再至保險公司網站投保。民眾只要在今年底前投保完成，保費達800元者就可抽1萬元旅遊金，滿1100元並刷國泰世華信用卡，還可享海外不便險保障。

易遊網指出，多數民眾出遊旅行時，都會投保旅遊平安險，不過民眾訂購完旅遊產品後，都還需自行至保險公司網站加保，或透過電話、臨櫃購買，程序較為繁瑣。

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▲易遊網首創「旅遊平安險一站式服務」。（圖／易遊網提供）

為便利旅客，易遊網與國泰人壽合作，打破旅行社銷售旅遊保險的限制，且簡化繁雜的程序流程，只需要保險試算、選擇保險方案、登錄易遊網會員、確認並填寫資料、線上付款這5個步驟，就能輕鬆完成投保。若會員資料齊全，投保時還會自動帶入基本資料，為用戶節省更多時間，投保體驗相信會大大提升。

易遊網與國泰人壽投入2年努力，共同成功推動監理沙盒實驗與各項技術串接，是旅遊業與保險業的重大里程碑，未來民眾選購旅遊商品和旅遊保險可一站完成，讓用戶擁有更直覺便利的線上投保體驗。

首波開賣商品，易遊網與國泰人壽精選需求度最高的6種旅遊平安險方案，於今年12月31日前於易遊網投保，單筆保費達800元即可抽1萬元旅遊金。此外，保費滿1100元並刷國泰世華信用卡，還可享海外不便險保障。