不贊成郭董0到6歲國家養？柯文哲：政治上最難的是執行力

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組民眾黨後，找上鴻海創辦人郭台銘合作進軍國會，但近來兩陣營出現歧見，單是郭董強打的「0到6歲國家養」，民眾黨就頗不認同。對此，柯文哲5日受訪時說，一個政策從口號到實現，這條路蠻長的，財源、排富等都是問題，「政治上最難的還是執行力，口號一回事，但是要怎麼做那才是問題」。

柯文哲5日出席國際生技醫療展，在參觀完北市聯合醫院的展區後接受聯訪。被問到蔡壁如不認同0到6歲國家養政策，似乎跟郭陣營的意見越來越不合？柯文哲說，一個政策從口號到實現，這條路蠻長的，「財源是個問題，要不要排富，一排富下去就開始誰是受益者、誰沒有被受益」。

柯文哲還說到，再來就是有沒有政策引導作用，也不太贊成6萬塊直接寄到家長戶頭，就算計到家長戶頭，要寄給爸爸還是媽媽還是阿公？單單這就有得吵。柯說，後來發現，政治上最難的還是執行力，口號一回事，但是要怎麼做那才是問題。

但柯文哲也說，還是可以提出政策來，但希望有更清楚的描述，「單單幼稚園要怎麼做，搞了2、3年才想出6到3歲可以重複，我還是那句話，其實政治最難的還是執行力」。

至於先一步受訪的前立法院長王金平稱說你跟郭意見不合？柯文哲強調，也沒有什麼意見不合，還好，「我不是講過嗎？不可能10件10件都一樣，10件有5件就合作那5件，不能合作就先擱著，這是一種處世的方式」。

柯文哲說，這樣還不錯，跟人家都不會有衝突，「沒有爭議的部分做有爭議大家先個幹各的，就解決掉」。





▲柯文哲出席2019台灣醫療科技展。（圖／記者屠惠剛攝）