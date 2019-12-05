博弈網站2年匯台39億！地下銀行4高層擁千萬超跑...落網羈押禁見

▲▼ 地下匯兌獲博奕賭博，查扣大筆現金。千萬跑車。（圖／嘉義地檢署提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署8月初偵辦吳姓夫妻地下匯兌案件，循線查獲陳姓男子等人涉嫌經營博弈網站，2年期間從境外匯回39億元賭金，檢方聲押陳男等4人，嘉義地方法院依有串證之虞，半夜加開嫌經營博弈網站，2年期間從境外匯回39億元賭金，檢方聲押陳男等4人，嘉義地方法院依有串證之虞，半夜加開羈押庭，陳姓等4名被告均依賭博、洗錢防制法罪嫌裁定羈押。另有12名被告分別以5萬元至20萬元不等金額交保，其他人則請回。

嘉義地檢署今年8月初查獲吳姓夫婦涉嫌經營地下匯兌案件時，發現客戶陳姓男子等人疑有經營博弈網站，經2個月蒐證後，3日分別前往台北市、嘉義縣市等33處所執行搜索，查扣現金新台幣650萬元、價值千萬元的麥拉倫等6輛名車等贓證物，並傳喚及逮捕72人到案。

檢方調查指出，陳姓被告等人涉嫌在台北、嘉義等地設立公司並架設博弈網站，提供國內外賭客下注六合彩、運動比賽等賭博賽事，並用中國大陸地區金融帳戶收付賭金後，再透過地下匯兌管道分批自境外將賭金匯回39億元。

嘉義地方法院表示，2名林姓及陳、楊姓男子涉嫌經營博弈網站遭聲押案件，於5日凌晨遭裁定羈押禁見，但因楊姓被告與其他共犯關係緊密，犯罪嫌疑重大，疑擔心與未到案共犯有串證之虞，故裁定收押。

法院調查指出，陳姓涉嫌將線上博奕不法獲利匯入地下匯兌公司，且有袒護在逃共犯疑嫌，擔心有串證之虞；另2名林被告部分，其中1人為涉案公司實際負責人，另1人還坦承有向海外共犯聯繫，有明顯串證之虞，故予以羈押獲准。