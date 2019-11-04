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老手自立門戶專辦「台菲地下匯兌」　2女7年經手10億

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▲新台幣,鈔票,錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲檢調查獲顏姓、林姓2名女子涉嫌長期從事台菲地下匯兌，7年經手逾10億元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

檢調為防止外資介入2020年大選，監控發現曾受雇擔任地下通匯業務的顏姓女子，涉嫌從2012年起自立門戶，找來有賭博前科的林姓女子，經營台灣與菲律賓之間的地下匯兌業務，至今經手逾10億元，涉嫌違反《銀行法》，台北地檢署4日指揮調查局兵分3路搜索，並約談2女到案。

據了解，台灣籍的顏姓女子在菲律賓出身，因為擁有絕佳的地緣關係，在10多年前就曾受雇於人，從事台灣與菲律賓之間的地下匯兌業務，2003年間還因此被依違反《銀行法》判刑確定。

因近年政府力推新南向，通匯需求居高不下，顏女即使被判刑後，仍離不開本行，甚至自立門戶，和林姓女子合夥，取得外籍人士的帳戶，讓客戶在台灣匯入新台幣後，再透過菲律賓業者，將菲國披索匯進客戶指定的海外帳戶，2女則從中抽佣賺取暴利。

檢調初步蒐證估算，顏女和林女從2012年至今，經手匯兌逾10億元，檢察官陳立儒4日指揮調查局台北市調處，前往2女住處等3個地方展開搜索，並約談2女以及2名證人到案釐清案情。

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