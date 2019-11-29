直擊／暗夜紅點閃爍「骷髏頭」現蹤西子灣　有水鬼！阿伯臉色大變

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市西子灣深夜出現十幾名壯漢，其中一個帶頭的還拿了有骷髏圖樣的旗子，就這樣一行人低吼喊著口號，整齊劃一夜跑通過西子灣，中山大學的大門保全阿伯看到之後，被這一群人的陣勢嚇到，原來這十幾名壯漢是這一梯的「蝌蚪」，也就是參加海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊的學員，跑過西子灣的這個時候，也正式宣告「地獄週」開跑。

▲兩棲偵搜專班的魔鬼週開跑，第一項考驗就是夜跑，29日凌晨起跑 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在29日的凌晨1點40分左右，一群穿著迷彩的壯漢，臉上還有油彩，第一位還手持骷髏旗幟，就這樣從西子灣的暗色當中出現，一路跑步通過中山大學的後門，而通過的時候，大學門口的保全阿伯也被嚇了一跳，這些人跑步的時候，發出了整齊劃一的口號，雖然壓低了聲音，但是還是具有威嚇「星期一，猴子穿新衣」，阿伯定下心，喃喃自語原來是「水鬼」。

▲兩棲偵搜專班的魔鬼週開跑，第一項考驗就是夜跑，前方引導人員拿紅色指揮棒 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲兩棲偵搜專班的魔鬼週開跑，第一項考驗就是夜跑，前方引導人員拿紅色指揮棒 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實他們的出現也代表了兩棲偵搜專班的結訓考驗正式起跑，據了解29日是兩棲偵搜專長班149期克難週的第一天，循往例在當天凌晨零時起，揭開一連六天不間斷的艱苦訓練課程，在開訓典禮後的第一個課目，就是夜間長跑訓練，總長大約25公里的距離，主要在磨練學員的耐力以及意志力。

凌晨零點起跑，從左營出發前往柴山、西子灣再回到左營，大約是在凌晨2點50分回到左營桃子園，不過由於是在考驗，同時有在計時，所以記者也沒有多打擾，不過這一批「小蝌蚪」們跑在鮮少人車的路上，也是相當醒目，有路人還特地追拍。

▲兩棲偵搜專班的魔鬼週開跑，第一項考驗就是夜跑，前方引導人員拿紅色指揮棒 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲兩棲偵搜專班的魔鬼週開跑，第一項考驗就是夜跑，首位學員還拿象徵蛙人的骷髏軍旗。（圖／記者許宥孺攝）

兩棲偵搜大隊是被稱為「蛙人部隊」，在還沒有通過魔鬼週最後的天堂路之前，都被稱為「蝌蚪」，結訓完成之後正式成為蛙人，過去在兩岸關係緊張時期，蛙人還被稱為「水鬼」，就知道在水下的耐冷、長泳等條件能力是相當強悍，所以在專班訓練的操演是非常精實。

▲兩棲偵搜專班魔鬼地獄週開跑 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲兩棲偵搜專班的魔鬼週開跑，第一項考驗就是夜跑，接近終點，學員臉色咬牙苦撐。（圖／記者許宥孺攝）