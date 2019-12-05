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行動新北市！洽公免奔波、繳費免出門　資料開放好便民

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行動新北市！洽公免奔波、繳費免出門　資料開放好便民（圖／新北市政府新聞局提供）

▲雲端櫃檯申辦e服務 24小時不打烊。

圖、文／新北市政府提供

新北市政府致力於智慧城市推動，為提供民眾更便利的服務，整合市府資源，開放資料加值運用，提供民眾線上申辦雲端服務及行動支付繳費服務，免去民眾臨櫃申辦與繳費之不便，服務24小時不打烊。

因應民眾申辦作業簡化與便利性，雲端櫃檯申辦 e 服務網站整合本府 1,213 項業務項目，提供超過1,500項案件說明、表單下載、線上受理及憑證使用等資訊及服務；其中有434項線上申辦項目，可免附書證服務直接授權公務同仁電子查驗，免去申請人奔波臨櫃申請應附書證之困擾，累計服務人次已達4,493萬次。

行動新北市！洽公免奔波、繳費免出門　資料開放好便民（圖／新北市政府新聞局提供）

▲我的新北市APP新增掃QRcode繳費功能。

市府亦大力推動政府規費行動支付，提供多元繳費管道，以往民眾必須持繳費單到銀行、郵局、超商或利用ATM轉帳繳費，現在新北市民只要以手機行動裝置並利用市府發行的「我的新北市」APP就能輕鬆完成繳費動作。新北繳費專區可選擇活期存款或信用卡來繳納路邊停車費、市府財產租金或使用補償金及行政罰鍰等費用，108年10月更新增掃QRcode繳納行政規費之功能，民眾只要以手機掃描繳費單上之QRCode後，便能以信用卡、活期存款帳戶完成行動繳費。繳費更便利，輕鬆又安全，嗶一下行動支付免出門。

行動新北市！洽公免奔波、繳費免出門　資料開放好便民（圖／新北市政府新聞局提供）

▲108年10月榮獲行政院「資料開放金質獎」地方政府組第2名。

此外，市府近年推動資料開放運用，建置資料開放平臺，提供資料加值運用服務，已連續兩年獲得行政院肯定殊榮。今年以超過2,538項資料獲得金標章認證，榮獲行政院「資料開放金質獎」地方政府組第2名肯定；累計至108年10月底資料開放項目已達2,850項，累計使用次數逾3億2,039萬次，未來將持續提升政府開放資料質量及其加值應用效益，開放更多的資料，與民間共享，創造更多的商機，擴大全民公共利益。

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