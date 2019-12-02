　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前擋玻璃寫「王X蛋」！廣告貨車遭黑漆噴塗　萬里飛行傘業者怒報案

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者郭世賢、陳羿妏／新北報導

新北市萬里區的知名飛行傘業者「野馬飛行傘俱樂部」將其廣告貨車停放在北基地區山腳下上坡500公尺處，1日下午15時許，業者赫然發現廣告帆布慘遭不明人士使用黑漆噴塗，原本貨車擺放在此處，用意是要告知玩家地點已更換的消息，殊不知廣告帆布竟遭到破壞，飛行傘業者隨即向警方報案。

▲萬里野馬飛行傘業者廣告貨車慘遭黑漆破壞。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲萬里野馬飛行傘業者的廣告貨車慘遭黑漆破壞。（圖／記者郭世賢翻攝）

野馬飛行傘俱樂部總教練劉松添受訪時表示，當初是因為北基地區往山坡處地帶有一處白線外有空地可以停放車子，2天前便將廣告用的貨車停放於此，為了讓玩家知道飛行傘俱樂部的位置已更換才做了廣告帆布，孰料朋友在2天後發現帆布遭人噴黑漆，不只是聯絡電話被塗黑到無法辨識，就連車子的前擋玻璃也遭殃，被惡意寫下「王八蛋」字樣，目前劉姓教練已向警方報案。

▲▼萬里野馬飛行傘俱樂部廣告貨車遭黑漆破壞。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲萬里野馬飛行傘業者廣告貨車慘遭黑漆破壞。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲廣告貨車原意為告知玩家飛行傘地點已更換。

▲萬里野馬飛行傘業者廣告貨車慘遭黑漆破壞。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲連前擋玻璃也遭殃，被噴上「王八蛋」字樣。

新北市萬里分駐所所長林俊瑋表示，昨日下午3時許已接獲報案，廣告貨車遭不明人士潑漆，警方第一時間也到案了解，目前已調閱監視器了解相關情形，表示將循線找出噴黑漆的兇手，警方也詢問當事人劉姓教練是否提出告訴，因毀損屬於告訴乃論罪，但劉姓教練表示不提出告訴。

偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

「一堆便衣壓著一個人」地方臉書社團PO文　警抓贓車毒蟲啦！

抓妻頭撞牆、逼小三復合　夫保證「回來不打死妳」連吞兩張保護令

赴對岸假結婚！美艷「新娘」嬌嗔：跟你睡～純情男暈爆遊遍全陸：想玩真的

ET快訊
蔡依林深夜出題「阿信搶答」洩愛意　網一看秒懂：真的很會撩！
中9億大獎2年卻自轟身亡　幸運男感嘆：中樂透是人生最糟糕的事
稱台女很easy！「洋腸尼克」轉戰南韓偷拍遭通緝　丹麥落網
楊蕙如LINE群下令！成員月領1萬帶風向　
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

軍人夫挨罵「媽寶」分居5年想離婚　妻女還原9小時電玩生活打臉

3歲童車內打翻珍奶　竟遭母親男友打爆頭喪命！二審判刑7年半

被行李擋路撞到置物架！2女不爽打一架判賠108萬確定

我的BMW不見了！新北婦桃園賞花找嘸車　警不到10分鐘搞定

想搖我男友？8+9妹不爽情敵亂叫「寶貝」竟集體霸凌　全慘遭肉搜關版

張學友開告！演唱會片段被當演講案例　合作廠商被控侵權妨害秘密

遠距戀愛太煎熬...她誤信「假男友」大玩曚眼性愛！忘戴眼罩轉頭崩潰：你誰？

前擋玻璃寫「王X蛋」！廣告貨車遭黑漆噴塗　萬里飛行傘業者怒報案

楊蕙如透過LINE群「高雄組」下令！成員月領1萬帶風向　檢：你就是網軍頭！

貨車倒車A後車自認沒事開走　女駕駛肇逃得吃罰單吊扣駕照

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

曾莞婷健康亮紅燈凍卵「只存到兩顆」　醫生警告：再不凍也不用凍了

看誰先搖落！懵弟和朋友比賽甩硬幣　不知被騙狂搖1分鐘：為什麼不會掉

療癒系白胖龍貓被搔癢超享受！ 舒服到石化瞇眼...萌樣征服網❤

軍人夫挨罵「媽寶」分居5年想離婚　妻女還原9小時電玩生活打臉

3歲童車內打翻珍奶　竟遭母親男友打爆頭喪命！二審判刑7年半

被行李擋路撞到置物架！2女不爽打一架判賠108萬確定

我的BMW不見了！新北婦桃園賞花找嘸車　警不到10分鐘搞定

想搖我男友？8+9妹不爽情敵亂叫「寶貝」竟集體霸凌　全慘遭肉搜關版

張學友開告！演唱會片段被當演講案例　合作廠商被控侵權妨害秘密

遠距戀愛太煎熬...她誤信「假男友」大玩曚眼性愛！忘戴眼罩轉頭崩潰：你誰？

前擋玻璃寫「王X蛋」！廣告貨車遭黑漆噴塗　萬里飛行傘業者怒報案

楊蕙如透過LINE群「高雄組」下令！成員月領1萬帶風向　檢：你就是網軍頭！

貨車倒車A後車自認沒事開走　女駕駛肇逃得吃罰單吊扣駕照

台銀證董事長職缺　藍營爆內幕：行政院手伸向官股人事

楊丞琳睽違6年台北跨年！暖陪粉絲倒數　Lulu出借服裝：妳穿這件唱《年獸說》

軍人夫挨罵「媽寶」分居5年想離婚　妻女還原9小時電玩生活打臉

記者是壽星ITZY主動唱生日快樂歌！坦白得知團名瞬間：全黑人問號

3歲童車內打翻珍奶　竟遭母親男友打爆頭喪命！二審判刑7年半

爆出軌壓垮10年婚...趙元同首發聲「巨大污衊」：一直很愛靜茹

聖誕樹走數位風超吸睛！　台新金6日邀民眾齊點燈傳遞幸福

韓國瑜「讓高雄出一個總統」　賴清德回擊：這次是出自屏東！

酒醉女慘被撿屍性侵　嫌犯意外「救她一命」竟然求法官輕判！

被行李擋路撞到置物架！2女不爽打一架判賠108萬確定

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

社會熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

即／騎機車誤上國道...男疑遭「7車追撞」當場慘死

即／護航謝長廷！「idcc」身分曝光...楊蕙如遭起訴

三重8+9妹KTV「20比1霸凌片」瘋傳

北市新光醫院宿舍驚傳女員工墜樓

錄音曝！小孩「爸和老師玩摔角越來越大聲」正宮心碎

睡到一半好涼　醉男低頭見友趴腿間

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

板橋正妹遭強擄上車　她驚恐尖叫嚇跑綁匪

基隆少年闖包廂！爆衝突互砍5傷

女里長30萬勸退對手　遭判4年2月

貓兒子火化埋盆栽被偷　主人淚喊：拜託還給我！

老友媳婦當情婦　正宮傻傻金援讓他倆雙宿雙飛

「7男6女壞壞趴」1年6場　穆川申判10月

更多熱門

相關新聞

2019藥師佛文化節登場　千名僧眾祈福

2019藥師佛文化節登場　千名僧眾祈福

2019藥師佛文化節11月30日在新北市板橋體育館登場；這項由新北市慈法禪寺主辦，新北市政府、新北市佛教會指導的藥師節今年邁入第5屆，集結了全國上百寺院、海內外上千位僧衆參與，齊修藥師法門，共授八關齋戒，並有供燈祈福及祈福超薦活動；場外則有各式體驗遊戲區，讓2019藥師佛文化節兼具莊嚴肅穆與殊勝溫馨的歡樂城。

板橋男強拉國小女童「恐怖猥褻6mins」

板橋男強拉國小女童「恐怖猥褻6mins」

98歲退役少將「五指山迷蹤2天」還能自行下山

98歲退役少將「五指山迷蹤2天」還能自行下山

1坪省10萬！新北永和中古屋　最划算

1坪省10萬！新北永和中古屋　最划算

影／尷尬！侯友宜被「彩球砸頭」

影／尷尬！侯友宜被「彩球砸頭」

關鍵字：

野馬飛行傘俱樂部新北市新北市萬里區黑漆破壞廣告貨車

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高以翔爸媽「忍喪子之痛」選遺照！

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

影／回家了　高以翔水晶棺送往上海

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

22歲男性侵女屍…還想來「第二發」

24歲楊上昀又爆自殘　結局曝光

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

高以翔離世一片哀悼　女星「冷血發文」網氣炸

防彈V蹦跳上台！朴敘俊寵溺笑

他敲飯店門竟聽到：誰啊…門開眼前全是「毛」

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

更多

最夯影音

更多
毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥
怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面