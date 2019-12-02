前擋玻璃寫「王X蛋」！廣告貨車遭黑漆噴塗　萬里飛行傘業者怒報案

記者郭世賢、陳羿妏／新北報導

新北市萬里區的知名飛行傘業者「野馬飛行傘俱樂部」將其廣告貨車停放在北基地區山腳下上坡500公尺處，1日下午15時許，業者赫然發現廣告帆布慘遭不明人士使用黑漆噴塗，原本貨車擺放在此處，用意是要告知玩家地點已更換的消息，殊不知廣告帆布竟遭到破壞，飛行傘業者隨即向警方報案。

▲萬里野馬飛行傘業者的廣告貨車慘遭黑漆破壞。（圖／記者郭世賢翻攝）

野馬飛行傘俱樂部總教練劉松添受訪時表示，當初是因為北基地區往山坡處地帶有一處白線外有空地可以停放車子，2天前便將廣告用的貨車停放於此，為了讓玩家知道飛行傘俱樂部的位置已更換才做了廣告帆布，孰料朋友在2天後發現帆布遭人噴黑漆，不只是聯絡電話被塗黑到無法辨識，就連車子的前擋玻璃也遭殃，被惡意寫下「王八蛋」字樣，目前劉姓教練已向警方報案。

▲廣告貨車原意為告知玩家飛行傘地點已更換。







▲連前擋玻璃也遭殃，被噴上「王八蛋」字樣。

新北市萬里分駐所所長林俊瑋表示，昨日下午3時許已接獲報案，廣告貨車遭不明人士潑漆，警方第一時間也到案了解，目前已調閱監視器了解相關情形，表示將循線找出噴黑漆的兇手，警方也詢問當事人劉姓教練是否提出告訴，因毀損屬於告訴乃論罪，但劉姓教練表示不提出告訴。

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