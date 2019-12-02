2019藥師佛文化節新北板橋體育館登場　千名僧眾供燈祈福

▲2019藥師佛文化節11月30日在新北市板橋體育館登場 。（圖／新北市慈法襌寺提供，以下同 ）

記者陳崑福／新北報導

2019藥師佛文化節11月30日在新北市板橋體育館登場；這項由新北市慈法禪寺主辦，新北市政府、新北市佛教會指導的藥師節今年邁入第5屆，集結了全國上百寺院、海內外上千位僧衆參與，齊修藥師法門，共授八關齋戒，並有供燈祈福及祈福超薦活動；場外則有各式體驗遊戲區，讓2019藥師佛文化節兼具莊嚴肅穆與殊勝溫馨的歡樂城。

▲▼藥師佛法會現場莊嚴隆重。

與會的新北市府副市長謝政達致詞表示，新北市佛教徒超過百萬人，藥師佛為佛教三寶佛之一，市府與慈法禪寺5度合作舉辦「藥師佛文化節」，每年帶動全臺各寺院修持藥師法，更吸引上千名出家僧眾及信眾參與供燈祈願，相當殊勝。



中國佛教會理事長暨新北市佛教會理事長、慈法禪寺住持的淨耀法師表示，這次同時全台募集藥師經與千萬藥師咒，集聚善能量，化解負能量，願眾生都能在藥師佛的護佑之下，人民安樂，家庭幸福、兩岸和諧、全球無災無難。

在祈福法會前，先由中華佛教青年會理事長開善法師主持，淨耀大和尚與被喻為「21世紀的米開朗基羅」的國際禪畫藝術家 洪啟嵩老師對談30分鐘。淨耀法師表示，一般坊間的“消災延壽藥師佛”實際正名為“藥師琉璃光如來”其中琉璃光是智慧，與藥師佛的十二大願相應，才能使藥師佛咒消除業障，轉化調和身體健康。

▲「藥師法門座談」淨耀大和尚 （中）洪啓崇大師 （右）開善法師（左）對談。

洪啓嵩說，從淨耀法師身上看到了太虛大師的身影，在2003年發生Sars疫情時就發願修持100萬次藥師咒迴向，當100萬次圓滿後，學生建議以地球村的概念為100億眾生修持藥師咒，他告訴學生倘若要完成需3000年，來生還要繼續修持，目前已經持咒3050萬次了，也為台灣2300萬人祈福，更為這片土地祈福成為人間淨土，現場響起熱烈掌聲。



配合該法會的DIY遊園會，中華佛教青年會特別規劃了「Q寶修行參訪桌遊」區，以30幅優秀的「Q寶吉祥物」作品，演化成有趣的卡牌桌遊，讓孩子們在活潑有趣的遊戲中，認識了普賢菩薩、六牙白象坐騎、十大願的行動力等佛教故事，讓孩子在趣味遊戲中接觸佛法，散發青春正能量。

▲▼中華佛教青年會理事長開善法師利用午休與小朋友們玩桌遊、「幸福限時批」運用人工智慧創造幸福。

明年是鼠年，在「可愛動物毛巾偶DIY」區，把毛巾變成老鼠等可愛的動物，吸引親子熱烈互動。

淨化社會文教基金會則設計了深具教育意涵的反毒親子活動和寓教於樂的反毒遊戲宣導，希望參與民眾和學子能夠增加反毒知能，拒絕毒害。

在「幸福限時批」區，由大寶科技公司提供，根據藥師經的內容與傳統易經姓名學利用人工智慧融和一起，加上客制化設計，完成令人感動的祝福卡片，了解藥師經的文字智慧，成為2020年最夯的祝福禮。

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