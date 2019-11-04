中華電Hami Pay開通、儲值、消費更Easy　全台服務據點都可以

▲中華電Hami Pay開通、儲值、消費更Easy。（圖／中華電提供）

財經中心／台北報導

迎接行動支付浪潮，中華電信Hami Pay已提供消費者可至7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商、全聯及家樂福等多元通路，輕鬆體驗行動支付的便利；除此之外，為了讓消費者更易使用Hami Pay，即日起於全台中華電信超過700間服務據點，使用Hami Pay綁定悠遊卡或一卡通儲值及消費的便利服務，讓客戶儲值票證及消費的管道更多元。

中華電信指出，為提供消費者體驗行動支付的便利，即日起至108年12月31日止，至中華電信服務據點使用Hami Pay綁定悠遊卡或一卡通儲值及消費，即享多款熱銷商品優惠價，最低原價5折起。

其中包括了上班族最愛的uNeck頸部溫熱按摩儀優惠價999元(原價1,980元)、THOMSON電動研磨咖啡隨行杯優惠價990元 (原價1,990元)及TESCO TID456吹風機優惠價490元(原價790元)等。

另外還有出國必備的手機原號國際漫遊上網專屬方案：亞洲11國7天2GB輕量型優惠價199元(原價268元)；中港澳及美加、紐澳7天2GB輕量型優惠價只要268元(原價368元)。

不僅如此，活動期間使用Hami Pay悠遊卡於全台服務據點單月消費滿499元，可獲得50元全家便利商店購物金；持Hami Pay一卡通任一筆不限金額消費，即享全家便利商店中杯熱美式咖啡一杯。

心動不如馬上行動，快到中華電信服務據點享受Hami Pay悠遊卡、Hami Pay一卡通開通、儲值與消費的便利。更多Hami Pay活動訊息，請詳參http://emcrm.hinet.net/events/b6ba41c9-4cee-e911-afa4-00155dc8c070/

▼到中華電信服務據點使用Hami Pay綁定悠遊卡或一卡通儲值及消費，即享多款熱銷商品優惠價。（圖／中華電信提供）

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