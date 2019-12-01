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星巴克槓上路易莎！祭「買1送1、第2杯半價」挽救買氣...優惠1個月

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▲▼星巴克永和中正門市12月初將歇業。（圖／記者黃靖惠攝）

▲星巴克祭出新優惠，似乎為了挽救買氣。（圖／記者黃靖惠攝）

記者邱茀濱／綜合報導

台灣咖啡市場競爭激烈，日前有網友分析永和星巴克撐不下去的原因就是「被路易莎夾殺成功」，導致咖啡龍頭可能重新洗牌。不過，為了挽救買氣、重奪霸主的星巴克，現在推出長達一個月的新活動，內容包括買一送一、第二杯半價及咖啡升級等優惠，盼能夠挽回鐵粉的支持。

據東森新聞報導，目前本土咖啡品牌路易莎在台有480家分店，已經超過星巴克的476家，加上緊追在後的Cama也有116家，讓台灣咖啡霸主重新洗牌。

請繼續往下閱讀...

星巴克在新北永和的2家分店在1個月內接連喊撤，繼永和竹林門市年底收攤後，現在連在最熱鬧中正路商圈所在的「永和中正門市」也貼公告，宣布營業到12月初。一名網友就分析，永和星巴克撐不下去的原因就是「被路易莎夾殺成功」，最終抵擋不了3家競爭者同時出現的威力。

路易莎,路易莎咖啡（圖／翻攝路易莎官方臉書）

▲路易莎咖啡在全台的分店數已高達480家。（圖／翻攝路易莎官方臉書）

該名網友指出，「路易莎的分店向外畫半徑兩公里，都重複到星巴克的兩公里圈，用三個包圍一個」，加上路易莎在價格方面佔有優勢，對星巴克造成極大衝擊，客群也出現轉移現象。他還點出，「星巴克真的要思考，平價有cama，中階有路易莎，星巴克剩下的價值還真的是潮和炫富嗎？」

不過，星巴克似乎為了挽救買氣，現在大方推出整整31天的「耶誕紅杯轉轉數位活動」，只要用手機登入數位體驗頁面玩遊戲，猜中可愛白熊的藏身之處，就能獲得優惠，內容包括「全品項同項飲品買一送一」、「全品項第二杯半價」、「現煮義式咖啡升級優惠」與「指定那堤系列大杯120元單一價」等4項，且兌換期間為獲得優惠日期的2天內，整體活動兌換最後期限為2020／1／2。

星巴克祭出如此吸引人的優惠，似乎就是希望挽回鐵粉的支持，已讓它們奪回咖啡霸主的龍頭。

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