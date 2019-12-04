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雙A資訊月拚場搶買氣　宏碁特惠機不到3萬、華碩舊換新最高折價1.5萬元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲雙A資訊月拚場搶買氣　宏碁特惠機不到3萬、華碩舊換新最高折價1.5萬元。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁資訊月展場。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

台北資訊月今（4）日起一連五天在世貿一館盛大登場，雙A筆電品牌紛紛祭出好康優惠拚場，像是宏碁除了首度開賣內建GeForce MX250顯卡的Swift 5白色款之外，還在現場推出不到3萬元的特惠機種，華碩則是首度開賣ProArt創作者筆電，並推出現場舊換新最高折價1.5萬元的活動。

▲宏碁除了首度開賣內建GeForce MX250顯卡的Swift 5白色款。（圖／宏碁提供）

▲宏碁首度開賣內建GeForce MX250顯卡的Swift 5白色款。（圖／宏碁提供）

宏碁今年資訊月除了首度開賣內建GeForce MX250顯卡的Swift 5白色款，並主推搭載第10代Intel CoreTM處理器的輕薄筆電Swift 5／3，還有Nitro 5電競筆電，甚至在現場推出特惠機種AN515-54-72UP，原價38,900元的筆電只要不到3萬元就可以帶回家。

宏碁首賣的14吋Swift 5(SF514-54GT)極輕薄觸控筆電，新款搭載NVIDIA GeForce MX250獨立顯卡，重量僅990克、厚度只有14.95公釐，，三面極窄邊框的觸控螢幕，屏佔比高達86.4%，推出藍白兩款機種，機殼由鎂鋰及鎂鋁合金打造，強度更高。

▲宏碁除了首度開賣內建GeForce MX250顯卡的Swift 5白色款。（圖／宏碁提供）

▲宏碁現場推出購買Intel Core系列筆電/桌機，即可登錄「周周抽旅行券」的活動。（圖／宏碁提供）

規格方面，Swift 5具備14吋Full HD IPS 觸控螢幕，具備可支援 Thunderbolt 3的USB 3.1 Type-C連接埠、雙頻Intel Wi-Fi 6 （802.11ax）等規格，電池續航力12.5 小時，支援快充功能，只需30分鐘即可提供4.5小時的使用電力。

同時，宏碁宣布現場購買Intel Core系列筆電/桌機，就可以參加登錄「周周抽市價2萬元旅行券」，還有展場隨獲加碼送，包括掠奪者購物袋、Acer LTE R1S 4G行動分享器、Acer小喇叭、Acer 3C攜行包、Predator G-Shock聯名手錶等。

▲華碩則是首度開賣ProArt創作者筆電，並推出現場舊換新最高折價1.5萬元的活動。（圖／華碩提供）

▲華碩首賣ASUS CG32UQ遊戲主機電競螢幕。（圖／華碩提供）

華碩這次在資訊月趁勢推出首款專為遊戲主機玩家設計的ASUS CG32UQ遊戲主機電競螢幕，搭載AMD Radeon FreeSync技術的31.5吋 4K (3840 x 2160) HDR顯示器，並支援Xbox、PlayStation和Nintendo Switch等遊戲主機，現場購買到官網登錄還送「ROG Delta電競耳麥」。

ASUS CG32UQ具備4K HDR技術及95% DCI-P3專業色域和DisplayHDR 600認證，不僅可提供更高的對比度與色彩效能，並搭載AMD Radeon FreeSync技術，還具備GameFast Input技術，能將擷取遊戲搖桿輸入所造成的延遲時間縮短到僅13毫秒，較同級電視競品快兩倍以上。

▲華碩則是首度開賣ProArt創作者筆電，並推出現場舊換新最高折價1.5萬元的活動。（圖／華碩提供）

▲華碩首度開賣ASUS ProArt StudioBook Pro 17 (W700)創作者筆電。（圖／華碩提供）

華碩更首次開賣ASUS ProArt StudioBook Pro 17 (W700)創作者筆電，以及最新搭載第10代Intel Core處理器的ASUS VivoBook S15筆記型電腦，並推出現場購買VivoBook S系列指定機種(S531/S532/S431/S432)，即可獲得「電影票一張」的活動。

其中ASUS ProArt StudioBook 17在15吋的纖薄機身中納入17吋16：10 的WUXGA (1920x1200)面板，具備97% DCI-P3超廣色域及Delta-E <1.5的色彩精確度，搭配採霧面處理的NanoEdge窄邊框顯示器，減少螢幕眩光，為專業設計人士打造的創作者系列。

同時，華碩宣布資訊月期間購買全系列筆記型電腦，加碼抽ASUS VIP百萬點數，共有5名幸運會員，可獲得ASUS VIP 20萬點數，會員點數能在華碩官網或專屬「MyASUS APP」兌換多種商品，同時現場筆電、桌電推出舊換新活動，最高可獲得1.5萬元購機折價券。

▲雙A資訊月拚場搶買氣　宏碁特惠機不到3萬、華碩舊換新最高折價1.5萬元。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩資訊月展場。（圖／記者姚惠茹攝）

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