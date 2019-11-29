華碩ROG Phone II旗艦版上市　頂規1TB「霧面紳士黑」32,990元開賣

▲華碩ROG Phone II旗艦版1TB「霧面紳士黑」32,990元開賣。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（29）日宣布，電競手機ROG Phone II旗艦版正式開賣，頂規版將儲存空間升級至1TB，並推出沉穩內斂的「紳士黑」新色，採用低調優雅的消光霧黑色機身，搭配ROG獨有的圖騰點綴背蓋，更支援Cat 20 LTE，下載速度最高可達2 Gbps，售價為32,990元。

▲華碩ROG Phone II旗艦版1TB「霧面紳士黑」32,990元開賣。（圖／華碩提供）

華碩宣布，即日起至12月31日，購買ROG Phone II旗艦版，登錄就送Gamepad遊戲控制器，且活動期間在華碩專賣店購買ROG Phone II旗艦版，現場還加贈桌上型遊戲基座、五合一擴充基座，並可延長保固6個月，至於大全配行李箱則預計12月9日正式開賣，優惠價26,990元。

▲華碩ROG Phone II大全配行李箱預計12月9日正式開賣。（圖／華碩提供）

迎接雙12，一代ROG Phone推出超殺促銷優惠，主打2.96GHz八核心Qualcomm Snapdragon 845處理器，搭載8GB記憶體，採用AMOLED顯示螢幕，擁有疾速的90Hz更新率與1ms反應時間，12月1日至12月15日512GB ROM版本激殺特惠價15,990元；128GB ROM版本也只要12,990元，還可獲贈2020 ZenFone 6攝影精選集桌曆。

▲華碩ZenFone 6用戶專屬學堂升級為專業外拍養成班。（圖／華碩提供）

此外，華碩持續開辦ZenFone 6用戶專屬學堂，並從12月14日起全面升級為專業外拍養成班，只要是ZenFone 6用戶即可免費報名，並邀請IG知名攝影師「輝哥」馮業輝擔任限定場講師，由專業講師帶學員們走出教室實地外拍。

▲IG知名攝影師「輝哥」馮業輝10月帶學員出外夜拍成果。（圖／華碩提供）