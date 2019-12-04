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資訊月登場！夏普旗下Dynabook首次參展　推X系列超輕薄商務筆電

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▲台北資訊月首度亮相　Dynabook推出全新X系列超輕薄商務筆電（圖／記者姚惠茹攝）

▲Dynabook推出全新X系列超輕薄商務筆電。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

台北資訊月今（4）日在世貿一館盛大登場，夏普（Sharp）旗下Dynabook Technology Taiwan Co., Ltd （台灣玳能科技公司）今年首度參展，並推出全新「Dynabook行動商務解決方案」，專為商務人士設計的兩款筆記型電腦Portégé X30和Tecra X40。

Dynabook今年在資訊月也展示「dynalink智慧互聯解決方案」，並在會展期間，特別將1989年世界第一台dynabook筆電專程空運來台展示，還有今年五月底公布的30週年紀念機種dynabook G系列機種。

▲台北資訊月首度亮相　Dynabook推出全新X系列超輕薄商務筆電。（圖／Dynabook提供）

▲Dynabook推出全新X系列超輕薄商務筆電。（圖／Dynabook提供）

Dynabook Portégé X30和Tecra X40主打商務所需的多工效能、穩定續航、安全防護，並以超輕薄設計、耐用性為訴求，其中Portégé X30-F為13.3吋顯示螢幕，厚度15.9mm，重量1.05kg。Tecra X40為14吋顯示螢幕，厚度僅有16.9mm，重量為1.25kg。

規格方面，Dynabook Portégé X30和Tecra X40搭配Intel Core處理器，以及DDR4和PCIe SSD，創建移動式運算解決方案，並直接在資訊月上市開賣。

▲台北資訊月首度亮相　Dynabook推出全新X系列超輕薄商務筆電（圖／記者姚惠茹攝）

▲Dynabook推出全新X系列超輕薄商務筆電。（圖／Dynabook提供）

安全方面，Dynabook的安全引擎具備特有防破解技術 (Tamper-Resistant)，防止暴力篡改，還有自動監控未經授權的代碼攻擊，確保底層安全，並有自有的BIOS以及雙重身分認證，可以多層安全驗證，確保使用者的關鍵機密資料安全。

散熱方面，Dynabook的混合空氣冷卻系統為了支持筆電效能穩定運轉，該系統使用兩個進氣口保持最佳的設備溫度，通過增加10％的風量同時降低轉速來改善氣流和散熱，這種冷卻設計改進稱為S型風扇，可提供更安靜的運行系統。

▲台北資訊月首度亮相　Dynabook推出全新X系列超輕薄商務筆電。（圖／Dynabook提供）

▲Dynabook推出Portégé X30和Tecra X40兩款超輕薄筆電。（圖／Dynabook提供）

Dynabook同時推出智慧互聯解決方案「Dynalink Ecosystem Application」，提供筆電與智慧型手機連動功能，使用者可以任意使用手機和筆電，將兩個平台的資訊便捷地合而為一，透過WiFi或者是藍牙連結，可以從單一平台讀取編輯另一個平台系統資料與檔案，正式商業版預計明年第2季在台上市。

此外，X系列具有較長的電池壽命和快速充電功能，可30分鐘快速充電即可使用長達4個小時，適合專業商務人士，採用瑪瑙藍鎂鋁合金機殼，通過美國軍事耐用性認證（MI​​L-STD-810G）及德國獨立機構萊茵H.A.L.T高加速壽命測試，意味著這款筆記型電腦可以應付隨時移動的嚴苛要求。

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