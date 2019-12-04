借500元不成…趁雜貨店老闆娘蹲下拿啤酒　他拿石塊猛砸頭部13下想奪命！

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區永安街上的雜貨店老闆娘，遇到男客人要求買一箱啤酒，就在她打開冰箱蹲下準備拿酒之際，男客人突然拿出預藏的石頭朝其頭部猛砸13下，隨後轉身奔逃，留下滿頭是血的老闆娘痛苦哀號；檢方認定其有殺人犯意，依涉犯殺人未遂罪將他起訴。

據了解，動手的44歲鍾姓男客人與店家是舊識，今年10月9日曾到店裡跟68歲陳姓老闆娘借500元不成，含恨離去。隔天上午鍾男再跑去店裡，佯稱要買一箱啤酒，趁老闆娘開冰箱蹲下，鍾男拿出外套口袋裡的石頭…跨出弓箭步朝老闆娘頭部狠砸13下後逃逸。

老闆娘痛苦大叫，當時在後方倉庫整理東西的丈夫聽到聲響，趕緊出來查看，發現老婆滿頭是血、倒臥在地，他追了出去但犯嫌已不見蹤影，隨即帶老婆就醫，所幸無生命危險。警方調閱監視器循線將人逮捕。

庭訊時，鍾男坦承持石頭砸老闆娘，但辯稱為攻擊頭部，而是四肢，然而監視器畫面顯示，鍾男狠狠砸了老闆娘頭部13下後離去，檢方認定其有殺人犯意，依涉犯殺人未遂罪將他起訴，並建請法院從重量刑。

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