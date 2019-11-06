男走投無路持刀搶奪2千元被逮　悲慘經歷曝光後…受害婦人當庭求情

▲男子缺錢花用，跑到賣場的地下停車場守株待兔。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區一名男子持刀走進某賣場的地下停車場，待買完菜的婦人要牽車之際，上前抵住其腹部行搶，得手2千元後跑到附近便利商店變裝，但過沒多久就被警方逮捕；男子雖犯下最輕本刑7年以上的強盜罪，但婦人得知其經歷後，不但不願追究，還向法官求情，最後他獲得減刑機會。

▲男子穿一身黑行搶。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，42歲吳姓男子過去曾因毒品案入監服刑，去年4月出獄後，但毒癮未戒，招來異樣眼光，他一直無法好好回到社會生活，只能想辦法打零工存點錢，在黑暗角落購買毒品，繼續過著要死不活的人生。

今年6月9日，吳男身上連一毛錢也沒有，飢腸轆轆的他才持刀跑進停車場守株待兔。得手2千元即跑去買食物及毒品，把錢迅速花光。吳男落網後坦承犯行，表示自己只想要錢，沒有要傷害的意思，因此行搶當下沒有彈出刀刃，只用柄抵住被害人。

▲男子被逮後坦承犯行，且態度良好，受害婦人得知其悲慘經歷，向法官求情。（圖／記者陳雕文翻攝）

遇搶婦人得知吳男年紀也不小了，卻因為碰上毒品而過著悲慘的人生，實在可憐，希望他能重新來過，因此出庭替他求情，表示自己並無受傷，也沒有要追究的意思，只盼吳男能夠好好反省，「把毒癮戒掉，不要再走錯路」

法官認為，儘管吳男涉犯的是最輕本刑7年以上的攜帶凶器強盜罪，加上他才剛出獄1年多又犯案，顯見其法治觀念薄弱，但考量到其手並非兇殘，犯後態度良好，加上婦人也求情，且不會追究，若量刑7年以上徒刑，恐情輕法重，因而減刑為4年4月。

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